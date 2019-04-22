На украинских выборах обработали 95% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

По данным ЦИК Украины, во втором туре выборов Владимир Зеленский лидирует: после обработки 95,06% протоколов он получает 73,17% голосов избирателей, это 12,8 млн жителей страны.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,50%, или 4,3 млн голосов, отмечает ТАСС

Напомним: по предыдущему отчету – после обработки 90% бюллетеней – Владимир Зеленский опережал действующего президента Украины Петра Порошенко почти на 50 процентных пунктов: Зеленский набирал 73,18% голосов избирателей, а после подсчета чуть более 80% протоколов у него было 73,09% голосов.

Между тем Порошенко лидирует на выборах главы украинского государства в зарубежном избирательном округе с 54,12% голосов. Зеленского после обработки 86,13% протоколов поддерживают 44,39% избирателей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД