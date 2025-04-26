Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.
«Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.
Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.