  • Новость часаРоссийский флаг поднят в Горнале Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола
    Семья подтвердила гибель сына замглавы ЦРУ в сражении на стороне России
    Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского
    Президент Литвы призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    Польша обвинила истребитель России в нарушении воздушной границы
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня

    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

    Коментарии (24)
    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

    Коментарии (47)
    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга озвучил три ключевые позиции Киева по завершению конфликта.

    Он отметил, что Украина не признает ни одной части территории российской, включая Крым, сообщает «РБК-Украина». Тихий добавил, что Киев не согласится на какие-либо ограничения в отношении своих вооруженных сил, оборонного потенциала или международной военной поддержки.

    Также, по его словам, ни одна третья страна не должна иметь права вето на внешнеполитический выбор Украины, включая вопрос вступления в альянсы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает. Он также заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

    Коментарии (36)
    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

    Коментарии (32)
    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

    Коментарии (22)
    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (14)
    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Коментарии (13)
    26 апреля 2025, 11:58 • Новости дня
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гибель сына заместителя директора ЦРУ США Майкла Глосса в ходе конфликта на Украине подтвердила пресс-служба ведомства, сообщил телеканал NBC News.

    Представитель ЦРУ сообщил телеканалу NBC News, что 21-летний Глосс скончался весной 2024 года, не уточнив, за какую сторону он воевал, передает ТАСС. В ЦРУ назвали смерть Майкла Глосса частным делом семьи и не вопросом национальной безопасности.

    Как отмечает The Washington Post, отец погибшего Ларри Глосс рассказал, что его сын «погиб на территории Донецкой Народной Республики, сражаясь на стороне России против Вооруженных сил Украины». Отец подчеркнул: «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По информации семьи, свидетельство о смерти, выданное в России, указывает, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, а похороны прошли в декабре после передачи останков родным.

    Накануне СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ на Украине.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о затягивании украинской стороной подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    По словам Трампа, подписание документов задерживается более чем на три недели, передает РИА «Новости».

    В соцсети Truth Social американский лидер написал: «Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальные документы по очень важной сделке о минералах. Задержка не менее трех недель. Надеюсь, она будет подписана немедленно».

    Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе, а также что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Значительная часть банковских сервисов на Украине оказалась недоступна после технических обновлений в одном из дата-центров.

    Причиной масштабного сбоя банковской системы на Украине стало обновление в одном из крупных центров обработки данных, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина и онлайн-сервис «Действие».

    В сервисе отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением работы банковских услуг. При этом в «Действии» не уточнили, какие именно обновления стали причиной сбоя и не сообщили подробностей происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Коментарии (2)
    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 09:16 • Новости дня
    Массовый сбой парализовал банковскую систему на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты картами в магазинах и транспорте, перестали работать Apple Pay и Google Pay.

    Масштабный сбой в банковской системе Украины произошел 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Жители страны массово сообщают о невозможности оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт, что затронуло магазины, транспорт, такси и другие сервисы.

    Также перестали функционировать сервисы Apple Pay, Google Pay, а онлайн-платформы «Действие» и «Новая почта» оказались недоступны для большинства пользователей. Точные причины возникших проблем пока не озвучены.

    Банковские учреждения и украинские власти пока не предоставили официальных комментариев по поводу произошедшего сбоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовый сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» привел к парализации продажи билетов по всей стране, ранее на Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, что затруднило проведение электронных платежей, а до этого Министерство обороны Украины сообщило о сбое в военном приложении «Резерв+».

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

    Коментарии (2)
    Главное
    Нарышкин заявил о готовности Британии к провокациям против России
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас достигло 406 человек
    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы
    Си Цзиньпин призвал Китай сосредоточиться на разработке чипов
    В Ленобласти произошла массовая авария с 16 автомобилями

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............