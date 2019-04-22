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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

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Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

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Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

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Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...

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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

            Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского    22 апреля 2019, 12:08
            Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта.

            После обработки 95,06% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получает 73,17% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%. Таким образом кандидат от партии «Слуга народа» получает поддержку 12,8 млн избирателей, сообщает ЦИК Украины. На этом фоне результаты действующего президента Украины выглядят весьма скудно: его поддержали лишь 4,3 млн украинцев, что не стало сюрпризом для западных СМИ.

            «Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – пишет британская газета The Guardian, отмечая «унизительные масштабы поражения Порошенко». По мнению издания, Зеленский «извлек выгоду из недовольства избирателей в отношении Порошенко, обещавшего украинцам, что они «будут жить по-новому», но темпы перемен были слишком медленными».

            При этом в The Guardian не знают, чего ждать от Зеленского и проводят параллели с персонажем популярного телесериала «Слуга народа» Василием Голобородько.  

            «Зеленский давал мало информации о планах своего президентства, полагаясь на вирусные видеоролики, комедийные концерты и шутки. Его кампания размыла границы между реальным Зеленским и его персонажем на экране. Как и вымышленный президент своего телесериала, Зеленский пообещал навести порядок и покончить с мертвой хваткой олигархии над Украиной, но он мало что сказал в плане конкретики», – констатирует издание, указывая на очевидные связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.

            Международное агентство Reuters в своем обзоре отмечает: «Украина вступает в неизведанные политические воды после того, как комик выиграл президентские выборы».

            «Зеленский, чья победа соответствует образу антиистеблишментских деятелей в Европе и за ее пределами, пообещал положить конец войне и искоренить коррупцию на фоне роста цен и снижения уровня жизни. Но он не знает, как этого достичь», – пишет информационное агентство.  

            «Поскольку существует полная неопределенность в экономической политике человека, который станет президентом, мы просто не знаем, что произойдет, и это беспокоит финансовое сообщество», – цитирует Reuters инвестиционного банкира Dragon Capital Сергея Фурсу, вспоминания о «нездоровых тесных отношениях» Зеленского «с могущественным олигархом Коломойским».

            Американские СМИ также не знают, чего ждать от Зеленского.

            «Миллионы украинцев, уставших от войны и экономических трудностей, осудили правящую элиту, но создали геополитическую неуверенность», – пишет The Washington Post в своей статье, где Зеленский назван «комедиантом без политического опыта» и связями с Коломойским.

            «Зеленский заявил, что будет поддерживать прозападный курс Украины и пообещал не отдавать части территории Украины в переговорах с Владимиром Путиным. Но он сигнализировал о большей гибкости, чем Порошенко, по вопросам переговоров о войне на Востоке Украины, вызывая как оптимизм, так и опасения», – говорится в материале WP.

            В то же время американская газета The New York Times подчеркивает, что «Зеленский станет первым еврейским лидером Украины» и «это даст жгучий укор политическому и деловому окружению Порошенко – конфетному магнату, выступившему с националистическим лозунгом «Армия. Язык. Вера».

            «Многие избиратели заявили, что поддерживают Зеленского не столько потому, что считают его хорошим кандидатом, а потому, что хотели наказать Порошенко за неоправданные надежды, которые возникли в 2014 году, и отсутствие борьбы с коррупцией», – пишет NYT.

            Европейские СМИ также не скрывают того, что Зеленский для них является человеком-загадкой.

            Французская Le Monde, комментируя результаты выборов на Украине, отмечает, что «страна сделала прыжок в неизвестность».

            «Спустя пять лет после революции на улице,

            украинцы без насилия и шума привели к власти полного неофита Владимира Зеленского – русскоязычного уроженца Кривого Рога и выходца из еврейской семьи»,

             – пишет издание, называя Зеленского «хорошим популистом нового типа, объединяющего Украину».

            При этом во Франции от Зеленского ждут успехов в борьбе с коррупцией, приватизации, налоговой амнистии и выполнения программы «либеральной ориентации». Но в этом, по мнению СМИ, ему могут помешать оппозиция, связи с Коломойским и команда предыдущего президента.

            В свою очередь испанская El Mundo указала, что «коррупция и проблемы в экономике заставили Порошенко потерять власть в пользу Зеленского – актера, который никогда не имел политического опыта».

            «Победа Зеленского на самых открытых выборах в истории Украины провоцирует некоторую неопределенность в западных правительствах, которые до сих пор не знают, как их новый партнер пойдет по скалистому пути европейской интеграции и вопросам сотрудничества с МВФ», – пишет издание.

            El Mundo также отмечает, что теперь Украиной будет «управлять еврей, которого поддерживает еврейский олигарх, проживающий в Израиле».

            Немецкое издание Der Spiegel пишет, что в ФРГ о реальной политической повестке дня Зеленского ничего не известно.

            «41-летний Зеленский, выходец из русскоязычной еврейской семьи и промышленного города Кривой Рог на юге Украины, зарекомендовал себя как актер и комик. Теперь он должен показать, сможет ли он руководить страной. Ранее он обещал приблизить Украину к ЕС и НАТО, положить конец войне, бороться с коррупцией и олигархами, повысить уровень жизни людей. Но когда его спрашивают, как он хочет реализовать все это – он обращается к своим экспертам и советникам», – говорится в статье.

            При этом поражение Порошенко расценивается как наказание. «Это выражение глубокой усталости. Украинцы показали бюллетенями, как они устали от политиков, которые ничего не видят, кроме собственных интересов», подчеркивает Der Spiegel.

            В то же время посол Германии на Украине Эрнст Райхель в интервью Deutsche Welle сказал, что «это были свободные выборы, и народ решил, что нужны перемены». А немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс удивилась тому, что Порошенко «быстро признал итоги выборов», и выразила надежду на то, что Зеленский «успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия».

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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Несколько сдержаннее итоги выборов прокомментировал руководитель украинской редакции DW Бернд Йоханн, указывая на неопытность Зеленского и риски его провала.

            «Во время избирательной кампании он не скрывал, что не имеет политического опыта. Его шутки, шарм или веселые видеоролики на YouTube не помогут ему в решении стоящих задач. Не исключено, что Зеленскому и его сторонникам уже скоро будет не до смеха. Ведь обещанный новый старт будет сложным и таит в себе риск провала», – пишет Йоханн.

            «У Зеленского пока небольшая команда. И только после парламентских выборов, запланированных на октябрь, станет понятно, кто будет управлять Украиной», – считает журналист, добавляя, что «Европа, США и Канада тоже хотят знать, что будет дальше». 


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