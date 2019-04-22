Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта.
После обработки 95,06% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получает 73,17% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%. Таким образом кандидат от партии «Слуга народа» получает поддержку 12,8 млн избирателей, сообщает ЦИК Украины. На этом фоне результаты действующего президента Украины выглядят весьма скудно: его поддержали лишь 4,3 млн украинцев, что не стало сюрпризом для западных СМИ.
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – пишет британская газета The Guardian, отмечая «унизительные масштабы поражения Порошенко». По мнению издания, Зеленский «извлек выгоду из недовольства избирателей в отношении Порошенко, обещавшего украинцам, что они «будут жить по-новому», но темпы перемен были слишком медленными».
При этом в The Guardian не знают, чего ждать от Зеленского и проводят параллели с персонажем популярного телесериала «Слуга народа» Василием Голобородько.
«Зеленский давал мало информации о планах своего президентства, полагаясь на вирусные видеоролики, комедийные концерты и шутки. Его кампания размыла границы между реальным Зеленским и его персонажем на экране. Как и вымышленный президент своего телесериала, Зеленский пообещал навести порядок и покончить с мертвой хваткой олигархии над Украиной, но он мало что сказал в плане конкретики», – констатирует издание, указывая на очевидные связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.
Международное агентство Reuters в своем обзоре отмечает: «Украина вступает в неизведанные политические воды после того, как комик выиграл президентские выборы».
«Зеленский, чья победа соответствует образу антиистеблишментских деятелей в Европе и за ее пределами, пообещал положить конец войне и искоренить коррупцию на фоне роста цен и снижения уровня жизни. Но он не знает, как этого достичь», – пишет информационное агентство.
«Поскольку существует полная неопределенность в экономической политике человека, который станет президентом, мы просто не знаем, что произойдет, и это беспокоит финансовое сообщество», – цитирует Reuters инвестиционного банкира Dragon Capital Сергея Фурсу, вспоминания о «нездоровых тесных отношениях» Зеленского «с могущественным олигархом Коломойским».
Американские СМИ также не знают, чего ждать от Зеленского.
«Миллионы украинцев, уставших от войны и экономических трудностей, осудили правящую элиту, но создали геополитическую неуверенность», – пишет The Washington Post в своей статье, где Зеленский назван «комедиантом без политического опыта» и связями с Коломойским.
«Зеленский заявил, что будет поддерживать прозападный курс Украины и пообещал не отдавать части территории Украины в переговорах с Владимиром Путиным. Но он сигнализировал о большей гибкости, чем Порошенко, по вопросам переговоров о войне на Востоке Украины, вызывая как оптимизм, так и опасения», – говорится в материале WP.
В то же время американская газета The New York Times подчеркивает, что «Зеленский станет первым еврейским лидером Украины» и «это даст жгучий укор политическому и деловому окружению Порошенко – конфетному магнату, выступившему с националистическим лозунгом «Армия. Язык. Вера».
«Многие избиратели заявили, что поддерживают Зеленского не столько потому, что считают его хорошим кандидатом, а потому, что хотели наказать Порошенко за неоправданные надежды, которые возникли в 2014 году, и отсутствие борьбы с коррупцией», – пишет NYT.
Европейские СМИ также не скрывают того, что Зеленский для них является человеком-загадкой.
Французская Le Monde, комментируя результаты выборов на Украине, отмечает, что «страна сделала прыжок в неизвестность».
«Спустя пять лет после революции на улице,
украинцы без насилия и шума привели к власти полного неофита Владимира Зеленского – русскоязычного уроженца Кривого Рога и выходца из еврейской семьи»,
– пишет издание, называя Зеленского «хорошим популистом нового типа, объединяющего Украину».
При этом во Франции от Зеленского ждут успехов в борьбе с коррупцией, приватизации, налоговой амнистии и выполнения программы «либеральной ориентации». Но в этом, по мнению СМИ, ему могут помешать оппозиция, связи с Коломойским и команда предыдущего президента.
В свою очередь испанская El Mundo указала, что «коррупция и проблемы в экономике заставили Порошенко потерять власть в пользу Зеленского – актера, который никогда не имел политического опыта».
«Победа Зеленского на самых открытых выборах в истории Украины провоцирует некоторую неопределенность в западных правительствах, которые до сих пор не знают, как их новый партнер пойдет по скалистому пути европейской интеграции и вопросам сотрудничества с МВФ», – пишет издание.
El Mundo также отмечает, что теперь Украиной будет «управлять еврей, которого поддерживает еврейский олигарх, проживающий в Израиле».
Немецкое издание Der Spiegel пишет, что в ФРГ о реальной политической повестке дня Зеленского ничего не известно.
«41-летний Зеленский, выходец из русскоязычной еврейской семьи и промышленного города Кривой Рог на юге Украины, зарекомендовал себя как актер и комик. Теперь он должен показать, сможет ли он руководить страной. Ранее он обещал приблизить Украину к ЕС и НАТО, положить конец войне, бороться с коррупцией и олигархами, повысить уровень жизни людей. Но когда его спрашивают, как он хочет реализовать все это – он обращается к своим экспертам и советникам», – говорится в статье.
При этом поражение Порошенко расценивается как наказание. «Это выражение глубокой усталости. Украинцы показали бюллетенями, как они устали от политиков, которые ничего не видят, кроме собственных интересов», подчеркивает Der Spiegel.
В то же время посол Германии на Украине Эрнст Райхель в интервью Deutsche Welle сказал, что «это были свободные выборы, и народ решил, что нужны перемены». А немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс удивилась тому, что Порошенко «быстро признал итоги выборов», и выразила надежду на то, что Зеленский «успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия».
Несколько сдержаннее итоги выборов прокомментировал руководитель украинской редакции DW Бернд Йоханн, указывая на неопытность Зеленского и риски его провала.
«Во время избирательной кампании он не скрывал, что не имеет политического опыта. Его шутки, шарм или веселые видеоролики на YouTube не помогут ему в решении стоящих задач. Не исключено, что Зеленскому и его сторонникам уже скоро будет не до смеха. Ведь обещанный новый старт будет сложным и таит в себе риск провала», – пишет Йоханн.
«У Зеленского пока небольшая команда. И только после парламентских выборов, запланированных на октябрь, станет понятно, кто будет управлять Украиной», – считает журналист, добавляя, что «Европа, США и Канада тоже хотят знать, что будет дальше».