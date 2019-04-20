Что станет с Порошенко в случае поражения

Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины?

С самого начала главной темой кампании было отстранение от власти нынешней правящей элиты. Не то, чтобы украинцы разочаровались в Майдане, но они совершенно точно разочаровались в политиках, которые остались при власти по его итогам. Украинцы в принципе не возражают против основного курса страны, но хотят сместить коррумпированную и неэффективную власть.

Основной костяк современной политической элиты Украины был сформирован на парламентских выборах 1998 года (тогда депутатом впервые был избран Порошенко и второй раз – Тимошенко). После событий 2014 года расстановка кадров изменилась, в парламент и правительство проникли «новые лица», но общий итог оказался ещё хуже.

Изначально вопрос ставился об отстранении Порошенко и, соответственно, лидером гонки была Юлия Тимошенко. Зеленский играл роль спойлера – он должен был отобрать голоса у певца Святослава Вакарчука и обеспечить прохождение Тимошенко во второй тур. Однако Вакарчук на выборы не пошёл, зато удалось уговорить Зеленского. И тут оказалось, что проблема не в Порошенко, а во всей властной элите, а потому люди готовы голосовать за любого сколько-нибудь раскрученного кандидата, с этой элитой не связанного…

Результат первого тура – Украина против Галичины и Донбасса. Во Львовской и Тернопольской областях первое место получили Порошенко, в Ивано-Франковской – Тимошенко, в Донецкой и Луганской (точнее – в их «огрызках», контролируемых Киевом) – кандидат от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко. Два последних кандидата отсеялись, для большинства их избирателей Порошенко неприемлем – они или проголосуют за Зеленского, или не пойдут на выборы.

Стратегия

Самое забавное, что идеология кандидатов совершенно одинакова – они прозападные, они антироссийские, они националистически настроены. Различается только подача – Зеленский старательно избегает «языка вражды», которым не менее старательно злоупотребляет Порошенко.

Расчёт тут на разные электоральные группы. Зеленский, как уроженец Юго-Востока, да к тому же – с еврейскими корнями, принципиально неприемлем для запада Украины, потому пытаться бороться за этот электорат ему не надо. Большинство же избирателей желает менее радикальной и истеричной политики. Люди устали от пяти лет непрерывного отражения российской агрессии в прямом эфире всех утюгов и кофеварок.

Учитывая это обстоятельство, даже Пётр Порошенко перед вторым туром поменял стратегию с тем, чтобы выглядеть менее радикальным (националистический электорат от него никуда не денется).

Во-первых, на второй (или даже на третий) план отошёл знаменитый «армовир» – основа стратегии президента в первом туре. Об армии упоминается глухо, вопрос языка явно утратил актуальность (Порошенко даже позволил себе напомнить, что он «тоже русскоязычный»), а о томосе вообще забыли. Даже плакаты, на которых Порошенко лично противостоит Путину, были сняты после того, как президент заявил, что не считает Зеленского агентом Кремля.

Во-вторых, Порошенко пообещал исправить всё то, что наделал за предыдущие пять лет его предшественник. В смысле – он сам. Признал свои ошибки. Пообещал новую кадровую политику («никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом») и настоящую борьбу с коррупцией. Для демонстрации этого назначил и.о. одесского губернатора Сергея Паращенко, главным достоинством которого является рекордный результат Порошенко в подконтрольных сёлах. Годный ход. Все вот прямо сразу поверили.

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В-третьих, был сделан упор на контркампанию против Зеленского, ради чего был даже приглашён знатный израильский политтехнолог Моше Клюгхафт (он, правда, сотрудничество с Порошенко отрицает).

Основное направление критики, как ни парадоксально, – наркомания. Самые проницательные (или самые тупые) «порохоботы» прямо говорят, что Зеленский сам привлёк внимание к этой теме сдачей анализов, пусть разгребает. Порошенко, кстати, утверждает, что у него нет оснований подозревать Зеленского в наркомании. В это бы поверили, но он же постоянно повторяет, что озабочен возможностью того, что президентом станет наркоман…

Рядовые же «порохоботы» уже дописались до того, что Зеленский – олицетворение российского реванша и сразу после его прихода на пост президента Украина будет оккупирована Россией и начнётся геноцид.

Самое забавное, что это направление самое бесполезное – никакая грязь к Зеленскому не липнет, он надёжно защищён мифом «простого человека». Тем более не липнет к нему грязь из заведомо ненадёжного источника – окружения Порошенко.

Стратегия самого Зеленского изменилась несущественно. Главное изменение состояло в том, что его, наконец, начали постепенно выводить в публично-политическое пространство. В частности, двое сотрудников его штаба дали обширное интервью «Лиге» в котором обозначили основные положения его программы – т.н. «10 первых решений».

Впрочем, сказать, что этот выход был удачным, нельзя. Например, по трём из десяти пунктов ничего внятного сказано не было – просто обозначили, что позиция есть. Это, конечно, должно избирателей обрадовать, но наличие «секретных» пунктов в предвыборной программе несколько удивляет.

Самое же главное состоит в том, что программа эта явно адресована, в основном, не украинцам, а Западу. Прежде всего: Зеленский не собирается менять стратегический курс на евроинтеграцию. Ради этого он готов опираться на «европтимистов» и варягов, он не планирует менять отношение Украины к проблеме Донбасса. Украинцам обещаны экономические реформы (те же, которые уже обещал Порошенко) и закон о референдумах (единственный относительно оригинальный пункт программы).

К счастью, наличие и содержание программы на готовность граждан голосовать за Зеленского не влияют – голосуют не за него, а против Порошенко.

Тактика

Тактика президента Порошенко свелась к навязыванию Зеленскому участия в дебатах. Вообще, проведение дебатов накануне повторного голосования предусмотрено украинским законодательством, но кандидаты не обязаны в них участвовать.

Порошенко кто-то убедил в том, что он легко переиграет Зеленского, потому важно не просто провести дебаты, а провести их с участием оппонента (по закону, если один из кандидатов не является, другой просто забирает всё время себе). Перед первым туром даже делалась попытка протащить через Раду закон об обязательном участии кандидатов в дебатах, но что-то пошло не так. Так же желательно было бы провести дебаты пораньше, чтобы раздуть в СМИ ожидаемые промахи Зеленского (кстати, по закону эта дискуссия дебатами не считается – они должны проходить накануне «дня тишины»).

Зеленский в ответ выставил издевательские требования: встреча на стадионе, сдача анализов и т.п., которые Порошенко безропотно выполнил.

В общем, затеянную им же спецоперацию по принуждению оппонента к дебатам Порошенко проиграл – Зеленский принудил его к проведению шоу по своим правилам. Главное же – идя на дебаты, Порошенко подтвердил, что Зеленский – не клоун, не наркоман, не марионетка олигарха и т.п., а уважаемый кандидат на пост президента. Или наоборот: всё сказанное о Зеленском – правда, а сам Порошенко – человек, который дебатирует с клоуном, наркоманом и марионеткой олигарха.

При этом сами дебаты не окажут никакого влияния на исход выборов, потому что, как мы указали выше, повестка дня сводится к формуле «кто угодно, только бы не Порошенко».

Тактика Зеленского по-прежнему состоит в том, чтобы как можно меньше общаться с избирателями. Это типичная кампания с виртуальным кандидатом, который представлен видеороликами в ю-тюбе, обращениями в социальных сетях и комментариями сотрудников штаба (которых, обычно, прячут). Сам Зеленский ограничился большим интервью Дмитрию Гордону ещё до начала кампании и встречей с представителями бизнеса (опыт сочли неудачным). При этом он, правда, не прекращал концертную деятельность. Собственно, и пресловутые дебаты на стадионе задумываются именно как сольное шоу Зеленского, с президентом на подтанцовке.

Накануне второго тура штаб счёл, что вообще обойтись без представления кандидата в публично-политическом пространстве невозможно – став реальным претендентом на пост президента, Зеленский был обязан выйти из виртуального пространства. В последнюю неделю перед выборами Зеленский дал интервью РБК-Украина и представил свою команду на телевидении. Избирателям было доказано, что Зеленский – реально существующий за пределами ю-туба и телевизора человек, но его имиджу был нанесён заметный ущерб.

Оказалось, что он действительно плохо подготовлен к «живым» выступлениям, программа его прозападная, а команда во многом напоминает одесскую команду Михаила Саакашвили. Кстати, оказалось, что под «референдумом» Зеленский имеет в виду не процедуру, а собственное ощущение, что он посоветовался с народом.

Итоги

По уже опубликованным социологическим данным, за Зеленского собираются голосовать порядка 70% избирателей, намеревающихся принять участие в голосовании и определившихся с кандидатурой. За Порошенко – не более 30%. Никакими традиционными технологическими средствами преодолеть такой разрыв невозможно. У Порошенко всего три варианта действий в этой ситуации.

1. Попытаться достойно проиграть и перейти в оппозицию, попытавшись одержать реванш на осенних парламентских выборах.

Вероятность того, что Порошенко это удастся, не слишком велика. Во-первых, существует огромный общественный запрос на привлечение к ответственности самого Порошенко и его «свинарчуков» (от первой фамилии заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, с которым связан масштабный коррупционный скандал). Во-вторых, Блок Петра Порошенко – типичная партия власти, существующая до тех пор, пока жив подпитывающий её админресурс. Доживёт ли она до середины лета, когда начнётся парламентская избирательная кампания, – большой вопрос.

2. Попытаться сохранить за собой пост президента неэлекторальными методами, в смысле – осуществить государственный переворот.

Вероятность такого развития событий тоже невелика. Во-первых, явное политическое поражение Порошенко ставит по вопрос лояльность силовых структур (глава МВД Аваков давно уже играет против президента). До первого тура можно было бы попытаться, а сейчас просто не удастся найти ту роту гвардейцев, которая внесла на своих плечах в Зимний дворец Елизавету Петровну. Во-вторых, такие действия не одобрит Запад, о чём, очевидно, Порошенко не преминули напомнить Меркель и Макрон.

3. Уехать на ПМЖ в Испанию, где у украинского президента есть поместье. Кстати, если бы Порошенко действительно понял потаённые желания народных масс (о чём он заявлял для СМИ), он бы сделал это ещё до первого тура…

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