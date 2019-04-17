Украина повисла в исторической невесомости

«У вас там, на Украине, все так интересно», – не без зависти говорят некоторые знакомые россияне. Упоительное наблюдение за происходящим в соседней стране хоть немного компенсирует рутину российской политической жизни – контрсанкции, импортозамещение, ускорение экономического роста, нацпроекты, транзит власти в далеком 2024 году. Все эти темы кажутся бесконечно скучными на фоне красочных украинских событий, которые происходят здесь и сейчас – включай телевизор или YouTube, бери попкорн и наслаждайся.

Там тебе и «битва роликов», и телефонные перебранки кандидатов, и моноспектакль президента, зовущего оппонента на дебаты. И неожиданное появление главы государства в прямом эфире на ток-шоу, где его никто не ждал, и развешанные по всей страны билборды с Порошенко и Путиным как воплощенное в лицах противостояние добра со злом.

Стадион, анализы, потоки грязи и компромата из всех щелей, провокационные листовки в неубранных подъездах и обоссанных лифтах с призывами не выбирать «наркомана» или «алкоголика». Вот это настоящая политическая жизнь, конкуренция, шоу, какой и должна быть современная политика. Не то что...

Эти скучающие, конечно, с трудом осознают, что за комичностью украинских выборов скрывается ужасающая бессодержательность дискуссии о будущем страны. Набор лозунгов, состоящий из симулякров вроде люстрации и декоммунизации, бывших в ходу в первые годы после Майдана, сменили другие – армия, язык, вера. А уже завтра подоспеет порция новых – НАТО, референдум, народовластие или что-то подобное. Общественная дискуссия на Украине зажата системой примитивнейших дилемм: в Европу или в Россию, Порошенко или Путин, победа либо сдача врагу, привычный коррупционер или президент-загадка – зеленый, как мистер Нигма в исполнении Джима Керри в бессмертной саге о Бэтмене.

Европейская страна, погрузившаяся на дно мировой экономической системы, вставшая в ряд с беднейшими африканскими государствами, неуютно чувствует себя в первом ярусе «пищевой системы». Фантомные боли, особенно усиливающиеся в такие дни, как 12 апреля или 9 мая – памятные дни величия некогда единой страны, все еще дают о себе знать.

Украина была на переднем краю этой истории, но сейчас добровольно отказалась от этого прошлого как чуждого ей наследия ненавистного совка. А другого прошлого у нее просто нет, страна как бы повисла в исторической невесомости, мышцы вот-вот атрофируются от долгого пребывания без гравитации.

В отсутствие хлеба – в избытке зрелищ. Бедная страна, зато сколько в ней политического тонуса, каков накал страстей, какова свобода выражения мысли. Осязаемая реальность – твоя зарплата, качество дорог, транспорта, медобслуживания, образования – быстро опускают с небес на землю. Там все беспросветно плохо – о чем вообще дискутировать? Кому какое дело до ям на дорогах, до падающих мостов, лопающихся труб, бездарной, уничтожающей города застройке, когда в стране идет война. Когда решается судьба Украины: каждый день, каждый час, едва ли не каждую минуту. Да и друзья Украины с Запада вторят, что страна стала на путь реформ, что со дня на день украинцы почувствуют их результат, а долгое терпение будет вознаграждено. Не дураки же, ей-богу, все эти иностранцы в строгих костюмах – наверняка они знают то, что нам неведомо.

Эти «мгновения спрессованы в года»: долгие пять лет Украина живет в режиме психологической мобилизации. Это слишком, даже для такого терпеливого народа, как украинцы. Вся эта милитаристская, мобилизационная о-судьбах-родины риторика порядком опостылела гражданам. Удивительно, но те, кто так долго разыгрывал этот спектакль, даже не подозревали о том, насколько он опротивел зрителю, который давно не аплодирует актерам, но и уйти из театра не в силах.

На эту тему

Массовое протестное голосование за Владимира Зеленского действительно стало неожиданностью для власти, отрезвляющим вдохом нашатыря. Петр Порошенко готовился не к этому: он готов был бодаться со знакомым «злом» – Юлией Тимошенко, но не с выскочкой Зеленским, который позволяет себе бросить трубку в беседе с президентом.

Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. На обсуждение проблем с вывозом мусора в доме, уничтожения зеленых насаждений в своем городе, новые дорожные развязки или проблемы страховой медицины, которая давно функционирует в соседней России, но так и не появилась на Украине.

Актер и телеведущий Владимир Зеленский меньше всего похож на президента-технократа, который глубоко погружен в экономические и социальные проблемы страны. Но ведь и Петр Порошенко, прошедший все ступени политической карьеры – успевший побывать и депутатом, и министром экономики, и главой МИД, и секретарем Совбеза – меньше всего был похож на оголтелого популиста в камуфляже, обтягивающем неспортивную фигуру.

Возможно, иррациональное голосование за Зеленского имеет свое объяснение. Думаешь, что выпадет красное – ставь на черное. Украинцы, которых так часто разочаровывал собственный выбор, сегодня выбирают вопреки всем рациональным аргументам.