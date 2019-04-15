Пока существует майданная Украина – будет война

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Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Пока существует майданная Украина – будет война

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Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...

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            Дмитрий Родионов

            Пока существует майданная Украина – будет война

            Дмитрий Родионов
            политолог
            		 15 апреля 2019, 18:45

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            14 апреля исполнилось пять лет войне в Донбассе. В этот день и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В Харьковской в этом уже не было смысла – там восстание удалось задушить неделей раньше. А вот в Донецкой уже объявился Стрелков, к которому тут же потянулись местные добровольцы, в Луганской области восставшие уже захватили «оружейку» СБУ и активно готовились ко встрече «укропов».

            Историки еще долго будут спорить, как назвать эту войну – «АТО» ли, «карательной операцией», украинско-донбасской войной или просто гражданской войной на Украине. И тут все будет зависеть от ее конечных результатов. Если по ним Донбасс вернется в состав Украины – это будет гражданская война. Если же получит независимость – в его историографию она войдет как война двух государств.

            Как известно, армия только в первый раз стреляет в свой народ... Нам же не приходит в голову называть грузино-абхазский конфликт гражданской войной в Грузии. Ни сейчас, после признания, ни до – не приходило. А закончись та война по-другому...

            Но вернемся к Донбассу. Пять лет – конечно, солидный срок, требующий подведения определенных промежуточных итогов. И главным итогом того преступного турчиновского указа стало собственно появление ДНР и ЛНР как де-факто существующих субъектов политики. Возможно, если бы в Киеве пошли тогда на переговоры, согласились бы на федерализацию (по некоторым данным, многие на это были готовы, но помешали американцы, которым нужна была только война), то республики так и остались бы неким проектом в рамках единого украинского государства, со своей автономией, органами власти и прочей атрибутикой.

            Все это, в принципе, записано в Минских соглашениях. И можно было бы избежать ненужных жертв и разрушений. Но история не знает сослагательного наклонения. К тому же война оказалась крайне выгодным делом не только для внешних, но и для внутриукраинских сил. Поэтому «Минск» в итоге остался только бумажкой.

            Фото: Maxim Shemetov/Reuters

            Бумажкой, впрочем, остановившей полномасштабную войну, зафиксировав линию фронта, которая практически не меняется уже больше четырех лет. Тогда, в первые месяцы войны, Украине удалось занять свыше половины территорий бывших областей, но большего они не смогли. Да и то, контролируемые Киевом части Донецкой и Луганской области по факту оккупированы, Украину там ненавидят и сбегут от нее при любом удобном случае.

            Так что Киеву стоило бы радоваться, что ему удалось сохранить то, что он в итоге сохранил благодаря «Минску». Ведь, если кто забыл, в конце августа ополченцы ДНР уже заходили на территорию Запорожской области. Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы.

            Этим вмешательством и был «Минск». Конечно, разные стороны закладывали в него разные смыслы, и в итоге своего не добилась ни одна из них. «Минском» недовольны решительно все, но на словах все сохраняют приверженность ему. Увы, практика того же карабахского конфликта показывает, что такая ситуация может длиться десятилетиями. До тех пор, пока одна из сторон просто не прекратит своего существования или же все снова не сорвется в неконтролируемый военный хаос.

            Но чем больше проходит лет, тем сложнее вести переговоры. Просто потому, что приходят новые поколения, которые уже не помнят, с чего все вообще началось, но с детства привыкли ненавидеть друг друга. Для Украины «АТО» стала цементирующей идеей для создания новой нации, основанной на бескомпромиссной русофобии. Для Донбасса это священная война, там никто в страшном сне не может себе представить, как это – снова жить в одной стране с «укропами».

            На днях украинские и российские СМИ распространили новость, тянущую на сенсацию. Со слов известного украинского оппозиционера Виктора Медведчука, республики Донбасса якобы согласились вернуться в состав Украины.

            Все началось с текста в украинском «Обозревателе» с интригующим заголовком: «Группировки «ДНР» и «ЛНР» предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии». Разумеется, в самих ДНР и ЛНР бросились гневно клеймить произнесшего ересь Медведчука. Мол, спросил ли он у жителей Донбасса? Есть ли подтверждение от руководства республик? И вообще, за что мы пять лет воюем, зачем нужны были десятки тысяч убитых, раненых, пропавших без вести?

            На самом деле просто никто не удосужился прочитать оригинал новости. А там ни слова о согласии республик войти в состав Украины. Медведчук лишь говорил о существовании плана, согласно которому это могло бы произойти. Просто украинские СМИ в очередной раз попытались выдать желаемое за действительное.

            Медведчук, по сути, лишь повторил то, что прописано в Минских соглашениях, в которых однозначно сказано: возврат в состав Украины. Другое дело, что в республиках все понимают, что это неосуществимо, в первую очередь из-за позиции Киева. Но при этом условия «Минска» властями республик не оспариваются.

            Что касается Медведчука, то он, очевидно, уже готовится к осенним выборам в Раду, а тема Донбасса остается одной из самых актуальных для украинской повестки, и самый большой запрос существует именно на мирное решение.

            Едва ли можно рассчитывать, что эти выборы могут что-то изменить. Как и президентские. Даже если представить себе, что к власти на Украине пришли люди, имеющие мирные намерения, реализовать их им просто не дадут. Во-первых, США, для которых важно, чтобы Украина оставалась в напряженных отношениях с Россией. Во-вторых, сам украинский политикум, который настроен только на односторонне выгодное Киеву решение.

            И, конечно, на потерю суверенитета не пойдут республики. Можно купить, запугать или еще как-то «уговорить» представителей элиты. Но вот что делать с населением, которое прекрасно понимает, что в составе Украины их ждет насильственная ассимиляция, вне зависимости от того, под чьим контролем она будет проходить?

            Как человек, постоянно бывающий в Донбассе, могу сказать: реально сложить оружие и запустить представителей Киева не согласится никто, даже если Москва прикажет и пригрозит полной блокадой. Сделать это можно только насильственным путем, но это уже не будет походить на мирный процесс, которым, по идее, призван быть «Минск».

            Так что в итоге со всем этим делать? Сегодня уже едва ли у кого-то остались иллюзии по поводу «Минска», просто никто не хочет первым выйти из процесса, дабы не быть обвиненным в его срыве. Впрочем, Украина в процесс по факту и не входила. И в этом плане не совсем правы те, кто говорит, что итоги президентских выборов на него никак не повлияют. Во всяком случае, если победит Порошенко, у Москвы появляется возможность назвать вещи своими именами – признать несостоятельность соглашений, а возможно – и сами республики, не признав итоги выборов и Киев в качестве субъекта.

            Победа Зеленского даст «Минску» передышку, правда, короткую. Тот уже заявил, что будет отстаивать «нормандский формат», да еще и с привлечением США и Великобритании, что может еще больше затянуть процесс.

            Сегодня, с одной стороны, много говорят о необходимости полной смены формата, с другой – признают неактуальность «Минска» в его нынешнем виде и говорят о необходимости его «перезагрузки», не поясняя, как это может выглядеть. Но дело в том, что любой формат, в котором не будут представлены республики, нежизнеспособен изначально. Так что затея Зеленского не даст ничего, и в итоге мы вернемся к тому же самому.

            Ответ на вопрос, как долго сможет просуществовать «Минск» или другой формат, не устраивающий обе стороны (а такой сейчас придумать совершенно нереально), в итоге сводится к ответу на вопрос, как долго просуществует майданная Украина. Ведь пока она существует – будет война. И никакие выборы – ни президента, ни парламента – ничего не изменят.

            Главное, чтобы это уже осознали в Кремле: донбасский вопрос может быть решен только вкупе с решением украинского вопроса – раз и навсегда. Иначе и еще через пять лет можно будет взять этот текст и перепечатать, просто поменяв цифру 5 на 10. И так до бесконечности...


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