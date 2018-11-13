Украинцы ответили на вопрос о войне с Россией

По данным социологических опросов фонда «Демократические инициативы» и социологической службы Центра Разумкова, 72% украинцев убеждены, что между Россией и Украиной идет война, 15% не согласны с этим утверждением.

На подконтрольной Киеву части Донбасса 39% жителей согласны, что между странами происходит военный конфликт, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование. При этом 40% жителей этой территории придерживаются противоположного мнения.

Почти 70% граждан Украины полагают, что ради мира в Донбассе нужно идти на компромиссы с Россией, ДНР и ЛНР, но только 16% считают, что нужно идти на любые компромиссы.

При этом 17% украинцев поддерживают «силовой» вариант решения конфликта.

Одно из исследований проводилось во всех регионах страны и на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Опрос проходил с 19 по 25 декабря 2018 года среди граждан старше 18 лет. Всего в нем приняли участие 2017 человек. Ошибка выборки составила 2,3%.

Другое исследование проводилось на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей с 1 по 11 ноября 2018 года. В каждом регионе опросили по 500 человек среди взрослого населения, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

В ходе опроса осенью 2018 года на Украине почти 80% граждан заявили, что страна движется в неправильном направлении.