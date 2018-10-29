Большинство украинцев назвали путь страны неправильным

Почти 80% украинцев заявили, что страна движется в неправильном направлении, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг».

Результаты опроса были представлены на пресс-конференции издания УНИАН.

«Как можно видеть, во всех случаях подавляющее большинство респондентов утверждают, что дела движутся в неправильном направлении. На уровне Украины в целом 78% считают, что дела движутся в неправильном направлении, и только 12% – что в правильном направлении», – сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. По его словам, 11% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

«На более локальных уровнях – области и населенные пункты – оценки несколько более оптимистичны, но даже в этих случаях не более четверти населения считает направление дел правильным. То есть прослеживается на субъективном уровне выразительный скепсис по поводу того, что сейчас вообще происходит в стране», – пояснил Грушецкий.

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября 2018 года. В нем приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.