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    Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    27 апреля 2025, 12:30 Мнение

    Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников

    политолог

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    Британская Daily Mail только что призвала жителей Туманного Альбиона «подготовить набор для выживания на 72 часа, поскольку Путин планирует совершить диверсию на газопроводах и вызвать массовые отключения электроэнергии». Газета пишет, что об этом предупреждают британские «шпионы». «В комплект должны входить вода, нескоропортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы, удостоверяющие личность, и швейцарский армейский нож», – советует Daily Mail.

    А почему «злой Путин» нацелился на газопроводы? Дело в том, что после закрытия многих угольных электростанций почти 40% потребляемого в Великобритании газа импортируется из Норвегии, большая часть которого поступает по единственному 1120-километровому трубопроводу Langeled.

    Основание для таких беспокойств у британских «шпионов» масса. Оказывается, «Москва была связана с серией очевидных диверсий в Балтийском море за последние два года, которые затронули кабельные и трубопроводные соединения, а в 2022 году в Германии также были совершены диверсии на газопроводах «Северный поток». То есть «Северный поток» взорвали русские, чтобы лишить Европу газа. Ну куда ж логичней!

    За неделю до этого Брюссель тоже предложил всем европейцам «собрать пакет для выживания на 72 часа», но уже без всякой ссылки на каких-то «шпионов». Мол, Европа в опасности в связи с соседством «агрессивной России». Само по себе словосочетание «пакет для выживания», причем именно на 72 часа, вызывает оторопь у любого европейского бюргера, который накануне вечером о войне и не помышлял.

    А раньше всех в состояние шока были введены скандинавы. «Если наступит кризис или война» (Om krisen eller kriget kommer) – так называется брошюра, которую в ноябре прошлого года все шведы нашли в своих почтовых ящиках. Брошюра содержит информацию о том, как человек может «обеспечить свое выживание в течение как минимум недели». Аналогичные уведомления в электронном виде получили финны и норвежцы. Что касается прибалтов, то их к войне с Россией готовить не надо. В состоянии пещерной русофобии они живут последние лет сто. 

    Скандинавов, в отличие от британцев, пугают другими страшилками. Общая европейская методичка препарирована там в соответствии с национальными реалиями и менталитетом. После распространения в Швеции вышеупомянутой брошюры предметом общенациональной дискуссии стал вопрос о том, как утилизировать человеческие испражнения, если шведам придется долго сидеть в подвалах, спасаясь от русских. Все эти неудобства привыкших к комфорту людей – мол, побочные эффекты войны, которые должны заставить скандинавов ненавидеть русских еще больше.       

    И в довесок Шведская лютеранская церковь, отвечающая в стране за такой социальный вопрос, как захоронение усопших, бьет тревогу по поводу того, что Швеция будет не способна в течение нескольких дней захоронить полмиллиона погибших шведов. Мол, мест на кладбищах нет, а именно столько подданных шведского короля убьют русские в первые дни нападения на Швецию. Как сообщают мне мои шведские друзья, в настоящий момент по всей стране реально началось расширение кладбищ за счет территорий парков, лесов и прочих общественных пространств.

    Глядя на всё это, простой бюргер должен сам повеситься от страха, не дожидаясь русских.

    А почему, собственно, русские должны прийти и захватить Европу? И откуда они начнут? С месяц назад Королевская шведская академия военных наук подготовила доклад, в котором утверждается, что «следующей целью России после…  ухода США из Европы, скорее всего, станут страны Балтии». Комментируя этот доклад в интервью газете Göteborgs-Posten шведский генерал Карлис Неретниекс заявил: «В конце мая, когда закончится война на Украине, Россия переключит свое внимание на страны Балтии, и Швеция тоже окажется на линии огня».

    При этом шведский генерал «спрогнозировал», что «очевидным местом для начала войны (России против Швеции) является шведский остров Готланд» в Балтийском море. А заголовок к этому материалу простой и недвусмысленный: «После Украины следующей целью России будет Швеция». Понятный расчет: значительная часть людей кроме заголовка ничего не читает.

    Шведам вторит соседняя Дания. Служба военной разведки Дании (DDIS) только что разродилась докладом о том, что Россия, мол,  невероятными темпами наращивает свой военный потенциал, готовясь к нападению на НАТО: «Если Россия сочтет НАТО ослабленным как в военном, так и в политическом отношении, она может применить силу против одной или нескольких стран альянса <…> Вероятность военного конфликта возрастет, если Россия придет к выводу, что США не смогут или не захотят поддерживать европейских союзников в случае агрессии».

    Итак, население Старого Света готовят к войне с Россией. Европейцам из всех утюгов навязывают мысль о предстоящих трудностях и, вероятно, массовой гибели людей. Делается это постепенно, поэтапно – так, чтобы люди свыклись с тяжелой мыслью о грядущей войне, которая «непременно начнется по вине русских». Европейцам прививают мысль о том, что война неизбежна. При этом власти стран Скандинавии и Балтии отличаются особенным фанатизмом – даже на фоне президента Франции Макрона и британского премьера Стармера. Именно эти двое выступают мотором мобилизации Европы на войну с Россией, заметим, как бы в пику президенту США Трампу, которого в Европе называют уже ренегатом и почти предателем «священного дела защиты демократии на Украине».       

    На самом деле, думается, что европейские марионетки американского либерального истеблишмента, им же приведенные к власти, выполняют предписанную им партитуру по вовлечению Европы в войну с Россией. Макрон, Стармер, фон дер Ляйен – это реальные предатели Европы, честно выполняющие приказы своих хозяев из-за океана по уничтожению и Европы, как главного экономического конкурента США, и России – как главного духовно-идеологического антипода США. А все европейцы и «прочие разные шведы» взяты на роль полезных идиотов, чьи ресурсы и жизни будут брошены в топку вероятной будущей войны. 

    То есть если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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