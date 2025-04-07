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    7 апреля 2025, 22:05 • В мире

    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе

    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе
    @ REUTERS/Robert Pratta

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь.

    Строго говоря, реализацию программы создания ядерного оружия (ЯО) Швеция начала еще в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны. Страна тогда проводила политику неприсоединения, но некоторые шведские политики полагали, что лучше всего нейтралитет Швеции сможет обезопасить наличие у нее серьезной ударной мощи.

    Первоначально правительством в Стокгольме был провозглашен приоритет самодостаточности в области ядерной энергии. Швеция решила развивать свой мирный атом, причем сделала выбор в пользу технологий, которые позволили бы реакторам работать на естественном уране, не требовавшем обогащения. К слову, запасы урана в Швеции американскими и британскими аналитиками рассматривались как одни из наиболее обширных в западном мире.

    К 1960-м годам в Швеции была выполнена серия исследований по изучению возможностей производства ЯО, а США снизили цены на обогащенный уран для зарубежных покупателей. Поэтому шведы решили, что их реакторы, предназначенные для производства оружейного плутония, будут для снижения издержек работать на американском топливе.

    Однако вскоре стало ясно, что одновременное воплощение проекта по созданию атомного оружия и развитие мирной ядерной энергетики невозможно. Причиной тому стал навязанный Вашингтоном Стокгольму запрет на использование импортируемого из США урана в военных целях – стороны подписали на этот счет специальное соглашение. Создание же атомного оружия в рамках только внутреннего производственного цикла показалось шведскому правительству чересчур технически сложным процессом.

    К тому же планы по производству ЯО стали вызывать все больше критики. Противники ядерной программы мобилизовались, консолидировали общественное мнение и стали добиваться отказа от нее. Они доказывали, что обладание Швеции собственным ядерным оружием в случае войны между Североатлантическим альянсом и государствами Варшавского договора может вынудить Советский Союз нанести по их стране превентивный ядерный удар.

    Технологическая зависимость Швеции от США с каждым годом усиливалась. В итоге официальный Стокгольм не без облегчения решил отказаться от производства оружейного плутония в пользу мирной ядерной энергетики. Шведская военная ядерная программа была полностью завершена в 1972 году.

    В стране действуют десять атомных энергоблоков. Однако их научно-промышленный потенциал дает шведам и гипотетические военные ядерные возможности. В 1990-м шведские эксперты подсчитывали, что страна в случае необходимости может реанимировать сделанные ранее наработки и получить собственное ядерное оружие в течение всего лишь каких-то 5-10 лет. Иначе говоря, Швеция – так называемая пороговая страна, стоящая в паре шагов от создания ядерной бомбы.

    Это стало тем более актуальным после вступления Швеции в НАТО. В 2024 году премьер-министр Ульф Кристерссон не исключил возможности размещения на территории своего государства американского ядерного оружия – в случае начала военных действий между Россией и западным блоком.

    Сейчас же шведская пресса распространяет панические сообщения о том, что президент США Дональд Трамп и его сподвижники «ненавидят европейцев». На фоне порчи отношений США и Евросоюза в последнем задумались об обеспечении собственного ядерного «зонтика» – в частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил союзникам по ЕС защиту с помощью французского атомного оружия. Это предложение власти Швеции восприняли с энтузиазмом.

    Более того, лидер националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессон призвал рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия. «Когда-то давно у нас был большой опыт в ядерных технологиях, но потом политики захотели чего-то другого. Я думаю, что в нашей нынешней ситуации должны быть рассмотрены все варианты», – сказал Окессон. Аналогичное предложение высказал и Йохан Веннстрем, политолог и сотрудник шведского Национального колледжа обороны.

    Тут стоит уяснить положение «Шведских демократов» и Окессона в системе местной власти. Формально они считаются оппозиционерами. Но по результатам выборов 2022-го нынешняя правящая коалиция была создана только благодаря тому, что ее поддержали своими голосами «Шведские демократы». Поэтому высказанное Окессоном предложение о создании шведского ЯО – нечто большее, чем пустая политическая демагогия. Издание Expressen отмечает, что если еще год назад предложение создать в Швеции собственное ЯО казалось абсолютно немыслимым, то сейчас оно уже не вызывает сильного отторжения.

    И дискуссия на этот счет уже началась. Прежде всего, эксперты указывают на финансовые сложности. «Если мы действительно захотим создать собственное ядерное оружие, то это будет очень масштабный проект... Это сопоставимо с разработкой нового истребителя», – заявил Мартин Голиаф, исследователь ядерного оружия из шведского Национального института оборонных исследований (FOI). Ранее в шведской печати высказывалось предположение, что разработка нового истребителя может обойтись стране примерно в 300 млрд крон (27,3 млрд евро).

    Есть и технологические препятствия. «Уран, используемый на шведских атомных электростанциях, обогащен примерно до трех процентов. Для создания же оружия его придется обогащать до 95 процентов. Разработка шведского ядерного оружия возможна при наличии политической воли, но это потребует многих жертв со стороны общества», – предупреждает Голиаф.

    Кроме того, по его словам, шведам придется подумать и о других вопросах, еще более неприятных. Если у шведов появится собственное ЯО, то насколько велик окажется риск применения Россией своего ядерного оружия против Швеции в случае крупной европейской войны? И готова ли будет в этом случае Франция полномасштабно «вписаться» за шведов?

    В настоящий момент в «ядерном клубе» состоят Россия, США, Великобритания, Китай, Индия, Франция, Пакистан и КНДР. Возможно, свое ЯО есть у Израиля, но официально Тель-Авив это не подтверждает. Державы с членством в «ядерном клубе» ревностно относятся к своему статусу и не желают допускать в него новых участников. И это гораздо выше простого стремления обеспечить себе более значительный статус, чем у соседей.

    ЯО не просто так имеет особый военно-политический статус. Даже единичное применение ядерного боеприпаса способно уничтожить существующий в мире негласный запрет на его применение – и спровоцировать тем самым начало третьей мировой войны.

    У человечества нет никакого интереса в том, чтобы в мире появились новые обладатели ЯО. Таких желающих принято ставить на место – порой очень жестко.

    Как известно, одной из причин начала СВО стало высказанное украинским руководством желание обзавестись своим ядерным оружием. Также в свое время в «ядерный клуб» хотели вступить ЮАР, Аргентина и Египет. Во всех этих трех случаях ядерным державам пришлось применить меры разной степени жесткости.

    В 1983 году в Аргентине не без помощи других стран была свергнута военная хунта, лелеявшая планы создания ЯО, – а сменившее ее правительство заявило об отказе от этого вида оружия. ЮАР, который скрытно провел в 1979 году собственные ядерные испытания, подвергли жесткому международному давлению и в 1989 году вынудили «добровольно» свернуть свою программу по ЯО. В 2004-05 гг. МАГАТЭ начало расследование проводившихся в Египте секретных экспериментов по обогащению урана, вынудив Каир оправдываться в стиле «вы все не так поняли». Прямо сейчас США и Израиль грозят войной Ирану, требуя, чтобы Тегеран отказался от планов по созданию ядерного оружия.

    Если шведы все-таки решат начать работы по созданию ЯО, то стоит ожидать жесткой реакции вовсе не от России, а прежде всего со стороны США. Ведь именно Вашингтон согласился в свое время продавать Стокгольму уран только на условии неприменения его в военных целях.

    Насколько жесткой? С позиций сегодняшнего дня трудно представить бомбежки Швеции авиацией США и высадку американских десантников с целью взять под контроль шведские ядерные объекты. Однако динамика политических событий в последние месяцы – вплоть до угроз военного отторжения Соединенными Штатами Гренландии у Дании – заставляет предположить, что США не остановятся буквально ни перед чем. И разговоры о шведском ядерном оружии навсегда останутся лишь разговорами.

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