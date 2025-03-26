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    26 марта 2025, 23:10 • В мире

    США лишили Зеленского повода горевать о советском ядерном оружии

    США лишили Зеленского повода горевать о советском ядерном оружии
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В администрации Дональда Трампа заявили, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву. Это утверждение разрушает многолетнюю риторику Владимира Зеленского о виновности Запада в подрыве безопасности страны. Но почему в Белом доме заговорили об этом только сейчас?

    В Штатах напомнили Украине о том, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Как отметил Ричард Гренелл, спецпосланник президента США по особым поручениям, это «неудобный факт» для Киева. По его мнению, ядерные боеголовки лишь располагались на территории страны, но не принадлежали ей.

    В 1991 году, после получения независимости, Украина стала обладательницей третьего в мире ядерного арсенала. На территории государства располагались около 1,9 тыс. ракет, контроль над которыми, однако, сохраняла Москва. Тогда же начались длительные консультации о присоединении страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также о передаче боеголовок России, на чем настаивали США.

    Данный процесс растянулся на несколько лет. По его итогам было подписано сразу несколько важных документов. Украина полностью избавилась от ядерных вооружений, в обмен на что получила гарантии безопасности от Москвы, Лондона и Вашингтона. Соответствующие положения были закреплены в Будапештском меморандуме, подписание которого состоялось в 1994 году. Позже его неоднократно критиковало украинское руководство.

    Так, накануне начала спецоперации Владимир Зеленский заявил о намерении начать повторные консультации по меморандуму. Тогда он требовал дополнительных заверений Запада в вопросах защиты республики и настаивал на получении четких ответов о перспективах членства страны в НАТО и ЕС.

    Примечательно, что в случае невыполнения обозначенных желаний, Зеленский угрожал «поставить под сомнение» пакетные решения 1994 года, среди которых, в частности, был безъядерный статус Украины. При этом его выступление состоялось на фоне обострения ситуации на Донбассе, что вызвало еще большие опасения в Москве.

    Несмотря на спецоперацию, в Киеве продолжали заигрывать с темой Будапештского меморандума. В октябре прошлого года Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступления в НАТО. Тогда же издание Bild сообщило, что Украина обладает материалами и технологиями для создания боеголовок. Один из чиновников в интервью газете добавил, что Киев может произвести бомбу «за несколько недель», если соответствующий приказ будет отдан.

    Позже Зеленский решил уточнить озвученную позицию: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал Будапештский меморандум, что он был подписан высокоуважаемыми странами. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Для нас защиты, кроме НАТО, нет. Это наш сигнал».

    Однако в экспертном сообществе указывали на вольную трактовку меморандума Зеленским. Политолог Алексей Нечаев отмечал, что безъядерный статус Украины исходно определялся не меморандумом, а совершенно другими документами. Первый из них – «Декларация о государственном суверенитете», где Украина заявляет о намерении стать «постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках» и придерживается трех неядерных принципов: «не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

    Это важный момент, поскольку сама Декларация служит основой для второго документа – «Акта о провозглашении независимости Украины». А он, в свою очередь, стал руководящей основной для конституции. «По сути, Москва признавала независимость Украины в обмен на ее нейтральный статус, а Вашингтон – в обмен на ее безъядерный статус, так как именно США были главными лоббистами и спонсорами вывоза ЯО с территории Украины в Россию», – рассуждал он.

    Что касается самого меморандума, то по его оценке, главным нарушителем документа являлись Вашингтон и его союзники в ЕС. «Именно они на стыке 2013-2014 годов использовали меры экономического принуждения, чтобы подчинить действия властей Украины своим интересам (пункт № 3), а позже растоптали суверенитет и независимость республики путем прямой поддержки госпереворота в Киеве (пункт № 1). И лишь после этого у страны возникли проблемы с территориальной целостностью, например, в Крыму», – говорил Нечаев.

    Но спустя 11 лет противостояния Штатам больше невыгодно поддерживать ресентимент Украины в отношении утраты ядерного оружия,

    считает политолог Иван Лизан. «В нынешней ситуации различные заявления Зеленского о создании «грязной бомбы» или рассуждения о роли Запада в «перераспределении» советского военного потенциала могут навредить выполнению принципиальной задачи Белого дома – добиться перемирия», – говорит он.

    «Нынешняя администрация США поступает логично и прагматично. Трамп исходит из сложившейся ситуации на фронте: ВСУ проигрывают, а контролируемая Зеленским территория с каждым днем сужается. На этом фоне Зеленский может попытаться с новой силой поднять тему важности обладания Украиной ядерным оружием», – добавляет собеседник.

    «Поэтому Вашингтон пытается сработать на опережение. Зеленскому напомнили, что он не является самостоятельным актором международной политики, а значит и замахиваться на большие высоты в глобальной иерархии ему не стоит. Штаты не собираются спасать власть Зеленского и жертвовать перспективами нормализации ситуации», – отмечает эксперт.

    «Киеву в доступной форме, на конкретном историческом примере показали, что в случае необходимости США смогут оказать на него давление.

    Это своеобразный намек: позиция Белого дома поменялась. Вашингтон не намерен идти по пути эскалации за руку с Украиной до «победного» конца. Пора задуматься о мире. А учитывая, какую роль играл Будапештский меморандум в риторике Зеленского, можно сказать, что Штаты разрушили идеологическую ось его ядерной пропаганды и военно-политической стратегии», – рассуждает Лизан.

    Ричард Гренелл – видный представитель школы политического реализма в администрации Дональда Трампа, добавляет американист Малек Дудаков. «Гренелл последовательно выступает за то, что Штаты должны действовать исходя из собственных национальных интересов. Разрушение мифа вокруг Будапештского меморандума – как раз, то нужно Вашингтону сегодня», – считает он.

    «Украина играет на чувстве вины у Запада. Офис Зеленского пытается представить нынешние события как последствия отказа от ядерного оружия, которое было совершено под давлением Белого дома. Гренелл разумно замечает, что действия США в середине 90-х были логичны, ведь на территории республики располагалась советская инфраструктура, а правопреемником СССР стала Россия», – говорит собеседник.

    «Таким образом он решает сразу несколько задач. Первая – охлаждение пыла внутриамериканских ястребов. Им четко и доступно объясняют, что поддержка Украины не может быть беспредельной, а значит,

    горячим головам необходимо понизить градус воинственной риторики.

    Вторая – намек офису Зеленского, что ему также необходимо корректировать политику в пользу постепенного достижения мирных договоренностей. В случае, если эскалация конфликта продолжится, ядерный вопрос рано или поздно вернется на повестку дня, и Гренелл заранее поясняет Киеву позицию Вашингтона по данному вопросу», – рассуждает он.

    «Белый дом не станет поддерживать начинания Украины по созданию «грязной бомбы», и это местным властям необходимо четко уяснить. Данное заявление является ярким свидетельством жестких изменений в тональности диалога администрации Трампа и офиса Зеленского. Другое дело, что Штатам пора переходить от слов к делу», – отмечает собеседник.

    «Вашингтон пока не решается всерьез задействовать имеющиеся у него рычаги давления на офис Зеленского. Очевидно, что сегодня именно Украина подрывает мирные инициативы США. Вполне возможно, что уже в ближайшее время мы увидим более жесткую позицию Америки по вопросу выборов в стране или военных поставок», – заключил Дудаков.

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