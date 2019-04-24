Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

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Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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            Россия не стала присоединять к себе территории ДНР и ЛНР, зато присоединила к себе ее жителей   24 апреля 2019, 22:30
            Фото: Илья Питалев/ТАСС
            Текст: Оксана Борисова,
            Александр Колпаков

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            «Решение, которое было принято президентом России – это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет». Так в Донбассе отреагировали на важнейшее для непризнанных республик событие: президент Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Что послужило причиной такого решения Кремля?

            Президент Владимир Путин в среду издал указ, упростивший порядок получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» подписан в «целях защиты прав и свобод человека и гражданина», сообщается на сайте Кремля.

            Путин пояснил, что указ нацелен на защиту прав человека, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти». «Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

            В Донецке и Луганске указ многие встретили с восторгом. «Мы очень рады! Это, безусловно, огромное событие в жизни республики, в жизни каждого ее гражданина. То, что Россия на это пошла, можно только приветствовать», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД бывший спикер Народного совета ДНР, один из основателей республики Андрей Пургин.

            Кремль правильно сделал, что принял такое решение, не дожидаясь вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, считает Пургин. Следующего главу Украины он заранее считает «одним из самых слабых президентов за всю ее историю».

            «Любые инициативы Зеленского будут глохнуть, у него ничего не получится. Вы будете годами обсуждать какие-то вопросы, а здесь, в народных республиках, ответственность за которые в глазах мирового сообщества несет Россия, будет и дальше ухудшаться гуманитарная ситуация. Из этой вилки Россия выходит таким вот способом – разрешает упрощенную выдачу своих паспортов», – подытожил Пургин.

            «Решение, которое было принято президентом России – это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет», – 

            признался в интервью газете ВЗГЛЯД житель Луганска, писатель Глеб Бобров.

            Бобров выразил огромную благодарность за принятый указ. По его словам, «российский паспорт – это огромная поддержка» для жителей республики. «Он важен для жителей ЛНР не потому, что теперь они могут взять и уехать на постоянное место жительства в Россию, а потому, что теперь они смогут «почувствовать себя частью русского мира», отметил собеседник. «Я, например, никуда уезжать не собираюсь, но я приложу максимальные усилия, чтобы получить российский паспорт и окончательно порвать с Украиной», – подчеркнул Бобров.

            По словам Боброва, значительная часть жителей республики сохранила украинский паспорт. Это связано с тем, что «паспорт ЛНР чисто технически очень сложно получить по сей день».

            «Благодаря указу кардинально улучшится ситуация для миллионов людей, которые живут на Донбассе, – сказала в интервью газете ВЗГЛЯД лидер Союза политических беженцев с Украины Лариса Шеслер, живущая в Москве. Она оценивает решение Путина как «огромный шаг в гуманитарной поддержке жителей Донбасса».

            Срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (именно такой период прописан в указе), выводит жителей Донбасса на условное первое место в своеобразном рейтинге тех, кто вообще претендует на российское гражданство, пояснила Шеслер. По сути, им достаточно доказать только сам факт своей прописки в ДНР или ЛНР, например, предъявив паспорт одной из двух республик. Напомним, что сегодня в двух республиках живет 2,7 млн человек, из которых паспорта республик получили уже около полумиллиона.

            «В наследие Путина войдет не только воссоединение Крыма с Россией, но и решение о принятии жителей Донбасса в ряды граждан России», –

            написал политолог Марат Баширов в своем Телеграм-канале. «Теперь все вежливые люди могут снять маски в ЛНР и ДНР, как когда-то это сделал Валерий Болотов 5 апреля 2014 года. Россия признала то, что вы делали законодательно. С подписью и печатью», – отметил Баширов. Он напомнил, что еще в 2014 году Донбасс хотел стать частью Российской Федерации. «Референдум провели и вышли на блок-посты с берданками, гибли и терпели».

            И Запад, и Киев, как и следовало ожидать, откликнулись на указ Путина с явным раздражением. Американское посольство в Киеве осудило «дестабилизирующий» указ. МИД Украины выразил решительный протест, и его представители уже пожаловались в Совбез ООН. Гораздо мягче, но все равно отрицательно отозвались и в штабе избранного президента Владимира Зеленского.

            «К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», – написано в Telegram-канале команды Зеленского.

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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 55 комментариев

            Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что к изданию подобного указа Москву подтолкнул отказ Зеленского предоставить особый статус Донбассу и амнистировать его защитников, хотя такие пункты четко прописаны в Минских соглашениях. Поскольку стало ясно, выполнять соглашения новый президент Украины не станет, как и его предшественник, России не оставалось ничего другого, кроме как позаботиться самой о жителях ДНР и ЛНР.

            Причины появления указа связаны с неопределенным, подвешенным статусом этих территорий, торпедированием Минского формата со стороны Киева, считает политолог. При этом известен и грустный факт – уровень зарплат в ДНР и ЛНР в последнее время оказался даже ниже, чем в соседних регионах Украины. В этих условиях приход к власти в Киеве популиста Зеленского теоретически мог вызвать рост проукраинских настроений и в народных республиках.

            «Большинство жителей Донбасса прекрасно все понимают: в чем здесь проблема и с кем им интегрироваться в будущем – с Украиной или с Россией, – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД. – Никакой безвизовый Шенген, никакая возможность нелегально собирать клубнику в Польше не может заменить ощущения свободы, ощущения принадлежности к своей родной стране, которое этим людям может дать Россия».


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