В Луганске рассказали о желании порвать с Украиной после получения российских паспортов

«Решение, которое было принято президентом России – это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет», – поделился с газетой ВЗГЛЯД житель Луганска, писатель Глеб Бобров.

Бобров выразил огромную благодарность России за принятый указ. По его словам, «российский паспорт – это огромная поддержка» для жителей республики. «Он важен для жителей ЛНР не потому, что теперь они могут взять и уехать на постоянное место жительства в Россию, а потому, что теперь они смогут «почувствовать себя частью русского мира», отметил собеседник.

«Я, например, никуда уезжать не собираюсь, но я приложу максимальные усилия, чтобы получить российский паспорт и окончательно порвать с Украиной», – подчеркнул Бобров.

По его мнению, не очень большая доля жителей воспользуются этой возможностью. «Огромное количество жителей привязано к Луганску не только духовными узами, но и физическими. Народ сражался и отстоял с оружием в руках свое право жить независимо от Украины, – напомнил он, – бросать и уезжать отсюда они не намерены».

По словам Боброва, украинский паспорт сохранила значительная часть республики. Это связано с тем, что «паспорт ЛНР чисто технически очень сложно получить по сей день». И если пенсионерам система получения документа упрощена, то работающему населению – это «очень трудно», отметил он.

«Нужно отстоять многочасовую очередь, ходить несколько раз и так далее», – пояснил Бобров.

В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства России.