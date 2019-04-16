Майдан установил на Украине кровавые правила

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...

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            Майдан установил на Украине кровавые правила

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 16 апреля 2019, 17:40

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            Убийство Олеся Бузины, произошедшее ровно четыре года назад, стало событием, разделившим Украину на до и после. Журналистов убивали и раньше. Но в этом деле политические мотивы были настолько очевидны, что смерть одного из самых ярких и известных оппонентов нынешних украинских властей дала очень ясный сигнал: за слово можно и нужно убивать. Ситуация переменилась радикально. Те из коллег и единомышленников Олеся, кто еще надеялся, что сможет продолжать заниматься профессиональным делом, вынуждены были свернуть свою деятельность и покинуть Украину.

            В Москве сегодня обрели пристанище десятки журналистов из Киева, Одессы и других украинских городов. То есть это преступление, скорее всего, и задумывалось как показательная расправа – с целью запугать или вынудить уехать критиков режима.

            Обстоятельства убийства и подозреваемые в его совершении хорошо известны. Как раз накануне судебное следствие вошло в завершающую фазу, и на сей раз есть все основания думать, что дело, которое тянется уже почти четыре года, наконец будет рассмотрено и виновные понесут наказание.

            Журналиста застрелили 16 апреля 2015 года во дворе его собственного дома, когда он вышел из подъезда. Спустя некоторое время в нескольких кварталах от места убийства был обнаружен брошенный «Форд», использовавшийся преступниками. Тут же за мусорным баком нашли одежду, которую они сняли с себя после совершения преступления.

            18 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело раскрыто, и назвал имена обвиняемых, которые были задержаны. Андрей Медведько и Дмитрий Полищук ранее состояли в «Правом секторе*», потом сменили еще несколько праворадикальных организаций. Следствие утверждало, что против них имеются бесспорные доказательства – следы ДНК на лицевых масках и в салоне брошенного автомобиля, а также показания свидетелей, опознавших преступников.

            Фото: Zuma/ТАСС

            Суд поначалу постановил взять обвиняемых под арест, но националисты устроили мини-майдан. Это тактика, к которой они успешно прибегали множество раз. Члены националистических организаций, депутаты Верховной рады являлись на судебные заседания, прямо угрожали судьям, митинговали под зданием суда. В результате под беспрецедентным давлением было принято решение выпустить Медведько и Полищука под домашний арест. Потом все ограничения с них были сняты.

            Следствие, которое поначалу велось активно, стало буксовать. Формальная причина – необходимо было получить ответ из «Фейсбука» на запрос о расшифровке аккаунтов обвиняемых и данных по их геолокации, Это якобы должно было позволить опровергнуть их алиби. Ответ уже давно получен, но держится в секрете.

            Что важно знать в этой истории? Не вникая в суть, можно счесть, что речь идет о преступлении, совершенном радикальными националистами по собственной воле. Именно так в обвинительном заключении описывает ситуацию прокуратура. В качестве мотива убийства указана личная неприязнь обвиняемых к убитому. Однако есть множество фактов, доказывающих, что к организации убийства могли быть причастны силовые структуры.

            По данным неназванного источника интернет-ресурса «Страна.ua», наружное наблюдение, которое велось за Медведько до убийства, зафиксировало, что подопечный встречался с действующим сотрудником СБУ. Но данные об этом таинственным образом исчезли.

            По словам адвоката матери Олеся Бузины, которая выступает потерпевшей по делу, свидетельств о том, что власти или напрямую санкционировали расправу, или по меньшей мере знали о том, что должно произойти, и не препятствовали этому, более чем достаточно. Но в суд дело ушло без них. Кому-то очень не хочется, чтобы в суде велся разговор о заказчиках и организаторах убийства.

            Вероятность того, что рядовые исполнители понесут наказание, сейчас уже достаточно велика. Ожидается, что к лету будет вынесен окончательный приговор. Однако тех, кто стоит за этим преступлением, кто управлял убийцами, следствие искать даже не пыталось. Понятно почему.

            Убийство Олеся Бузины должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Для зачистки политического поля будут впоследствии применяться и другие механизмы, но в 2015 году на Украине еще были живы традиции предмайданной вольницы. Страх отсутствовал, журналисты не чувствовали себя стесненными ни цензурой, ни собственной уязвимостью перед физическим насилием.

            Расправа над Бузиной стала ответом на вопрос о стоимости свободного слова. Майдан продолжал устанавливать свои кровавые правила в стране.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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