Зеленский с невероятным пафосом отвечает на путинскую раздачу паспортов: в том роде, что паспорт гражданина России – это репрессии и цензура, а у нас, мол, свобода.

В этой антимосковской риторический конструкции, конечно, мгновенно угадывается рука московского спичрайтера, но это мелочи.

Интереснее по сути.

По сути же проблема с этой гордой логикой в том, что свобода как популярная ценность работает только вместе с деньгами, но если без денег – увы.

Сила американской и европейской свободы не в том, что «у них там можно власти ругать», а в том, что критикой властей в тех краях занимаются сытые, благополучные люди, чувствующие себя хозяевами. Тогда как вкус мексиканской, египетской или закавказской свободы ну совсем не пьянит, поскольку речь идет о людях бедных или очень бедных, которые с лёгкостью эту самую свободу сдают генералам или мафиози.

Вообще, сила западной риторики двадцатого века про «демократию» и «выбор» была в том, что все эти прекрасные вещи сопровождались в ту эпоху мощными вложениями в потребление, образование, рабочие места и т. п.

Было так: у вас коммунизм и пустые полки, а у нас свобода и всего навалом.

Этот мир умер.

Теперь есть другой мир, где – «денег нет».

И где Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые её соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы.

Когда-то из ГДР массово бежали в ФРГ.

Кто, куда и, главное, в каких количествах едет на пути между Москвой и Киевом, мы отлично знаем.

Так что красивые слова приглашенных спичрайтеров – дело хорошее, но русский паспорт все равно лучше.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского