В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского 19 мая

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты заседания парламента, на котором новоизбранный президент Владимир Зеленский должен принести присягу, на 19 мая.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте украинского парламента. Автором постановления выступил депутат Рады Виктор Балога.

«Я зарегистрировал в Верховной раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент должен принести присягу и приступить к выполнению своих полномочий. Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая», - написал Балога в Facebook.

По его словам, это не просьба команды Зеленского, а его личная инициатива. Балога отметил, что не боится роспуска парламента, если инаугурация все-таки состоится 19 мая.

В субботу Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая.

Позже после встречи со спикером Рады он сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

В Раде поспорили с Зеленским по поводу даты инаугурации. Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что инаугурация должна состояться 28 мая; такая дата будет комфортна для большинства депутатов Верховной рады.

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