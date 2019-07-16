На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира

Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

В правительстве Украины считают, что окружение украинского лидера держит его в неком «футляре», передает «Украинская правда».

Источник издания рассказал, что в офисе президента есть несколько групп влияния, все они препятствуют прямой коммуникации Зеленского с «внешним миром».

«Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира», – отметил собеседник.

По его словам, на данный момент в команде Зеленского фактически всю коммуникацию президента контролирует глава офиса Андрей Богдан.

Ранее команда Зеленского выдвинула намерение созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, чтобы «депутаты выполнили свой долг до конца».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД