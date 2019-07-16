Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады

В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.

«Сейчас мы планируем уже на четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст эффективно работать Высшему антикоррупционному суду, мы будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении», – сказал Рябошапка в эфире канала «112 Украина».

По его словам, депутаты «должны выполнить свой долг до конца» и рассмотреть ряд инициатив, несмотря на то, что приближаются парламентские выборы.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Последний опрос показал, что партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 8,8%

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