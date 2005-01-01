Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Один белорусский портал поделился с читателями анекдотом: «Не разрешила мужу купить вертолетик на радиоуправлении. Знаете, что он сделал? Позвонил в какую-то социальную службу и сказал, что страдает от насилия в семье».

Глупый анекдот и не смешной, пролистать и забыть.

Но нет. Барышня, из тех, кто за все хорошее и против всего плохого, оказалась сильно задета (нет, не тем, что анекдот несмешной, а потому что там рядом юмор и семейное насилие). «Как с этим бороться? Как возмутиться достаточно сильно, чтобы это имело значение?» – написала она. Ее поддержали в праведном возмущении.

Я так и не поняла, чего она хотела добиться. Возможно, того, чтобы в 2019 году за анекдоты расстреливали. Ну или хотя бы сажали.

Борцов за все хорошее часто вообще задевают какие-то нетривиальные вещи. Анекдоты вот, например, неудачные шутки. Не так задевают, чтобы скривиться и пройти мимо, а так, чтобы обязательно встать с плакатом и добиваться справедливости. Ведь мы уже победили нищету, голод, насилие, осталось победить неправильные анекдоты – и мы в раю!

Эти девочки-за-все-хорошее носят обобщенное название SJW – social justice wаrriors. Сами они себя так не называют, это несколько ироничное прозвище. До абсурда доходящая политкорректность, феминизм третьей волны, теория привилегий (которые у одних есть, а у других нет, и эти другие от отсутствия привилегий страдают, даже если сами об этом не знают) – вот краткая программа СЖВ. Неудивительно, что их в основном не любят. Это взаимно. Слишком много требований. Слишком насупленные брови. Слишком авторитарные установки. И никакой самоиронии.

Сами СЖВ тоже предпочитают существовать сугубо в своей среде, потому что любой насмешливый комментарий, любое возражение воспринимается там как личное оскорбление. Будьте уверены: если вы их критикуете, у вас обязательно найдется пучок привилегий, которыми вы беззастенчиво пользуетесь, чтобы угнетать и оскорблять тех, кто этих привилегий не имеет.

Это проблема радикальных борцов за все хорошее – они совершенно не воспринимают ни критику, ни иронию. Как тут ее воспринимать, если у тебя есть возвышенное ощущение того, что только ты стоишь на правильном пути, только ты причастился тайн бытия и знаешь, каким должен быть мир. Это такая объединяющая штука, например, для радикальных нацистов, религиозных фанатиков и СЖВ.

Только если нацисты и фанатики выглядят страшновато, то СЖВ – довольно безобидно. Пока что. И поэтому воспринимаются исключительно смешно – сложно не смеяться над довольно своеобразной позицией, подающейся исключительно со звериной серьезностью. Однако если вдуматься в их требования, то они довольно радикальны, а учитывая, что феминизм и политкорректность сейчас в тренде, то можно на секунду задуматься и представить, что СЖВ победили – хотя бы в какой-то одной стране. И это уже вообще не смешно.

Конечно, до этого далеко, и воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Жаль, что борцуньи непоследовательны: имея вполне авторитарные замашки, они осуждают тоталитаризм, потому что так принято. Ну не может хороший человек со светлым лицом не осуждать тоталитаризм. Даже заимствуя у него множество идей.

Я на самом деле никого сейчас не осуждаю. Просто мне кажется, что мир был бы намного лучше, если бы люди отстали друг от друга со своими представлениями о том, как должен жить другой. Занялись собой, я не знаю, котика бездомного покормили. Навязывать другим свои представления о правильности – довольно бессмысленное дело.

Ну и, конечно, самоирония. Она однозначно спасет этот мир, даже если хорошие девочки с серьезными лицами начнут его всерьез завоевывать. Так что улыбайтесь, граждане и гражданки! Улыбайтесь, и будете спасены.