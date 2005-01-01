Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

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            Анна Долгарева

            Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 12 апреля 2019, 13:46

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            Один белорусский портал поделился с читателями анекдотом: «Не разрешила мужу купить вертолетик на радиоуправлении. Знаете, что он сделал? Позвонил в какую-то социальную службу и сказал, что страдает от насилия в семье». 

            Глупый анекдот и не смешной, пролистать и забыть.

            Но нет. Барышня, из тех, кто за все хорошее и против всего плохого, оказалась сильно задета (нет, не тем, что анекдот несмешной, а потому что там рядом юмор и семейное насилие). «Как с этим бороться? Как возмутиться достаточно сильно, чтобы это имело значение?» – написала она. Ее поддержали в праведном возмущении.

            Я так и не поняла, чего она хотела добиться. Возможно, того, чтобы в 2019 году за анекдоты расстреливали. Ну или хотя бы сажали.

            Борцов за все хорошее часто вообще задевают какие-то нетривиальные вещи. Анекдоты вот, например, неудачные шутки. Не так задевают, чтобы скривиться и пройти мимо, а так, чтобы обязательно встать с плакатом и добиваться справедливости. Ведь мы уже победили нищету, голод, насилие, осталось победить неправильные анекдоты – и мы в раю!

            Фото: Eduardo Munoz/Reuters

            Эти девочки-за-все-хорошее носят обобщенное название SJW – social justice wаrriors. Сами они себя так не называют, это несколько ироничное прозвище. До абсурда доходящая политкорректность, феминизм третьей волны, теория привилегий (которые у одних есть, а у других нет, и эти другие от отсутствия привилегий страдают, даже если сами об этом не знают) – вот краткая программа СЖВ. Неудивительно, что их в основном не любят. Это взаимно. Слишком много требований. Слишком насупленные брови. Слишком авторитарные установки. И никакой самоиронии.

            Сами СЖВ тоже предпочитают существовать сугубо в своей среде, потому что любой насмешливый комментарий, любое возражение воспринимается там как личное оскорбление. Будьте уверены: если вы их критикуете, у вас обязательно найдется пучок привилегий, которыми вы беззастенчиво пользуетесь, чтобы угнетать и оскорблять тех, кто этих привилегий не имеет.

            Это проблема радикальных борцов за все хорошее – они совершенно не воспринимают ни критику, ни иронию. Как тут ее воспринимать, если у тебя есть возвышенное ощущение того, что только ты стоишь на правильном пути, только ты причастился тайн бытия и знаешь, каким должен быть мир. Это такая объединяющая штука, например, для радикальных нацистов, религиозных фанатиков и СЖВ. 

            Только если нацисты и фанатики выглядят страшновато, то СЖВ – довольно безобидно. Пока что. И поэтому воспринимаются исключительно смешно – сложно не смеяться над довольно своеобразной позицией, подающейся исключительно со звериной серьезностью. Однако если вдуматься в их требования, то они довольно радикальны, а учитывая, что феминизм и политкорректность сейчас в тренде, то можно на секунду задуматься и представить, что СЖВ победили – хотя бы в какой-то одной стране. И это уже вообще не смешно.

            Конечно, до этого далеко, и воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Жаль, что борцуньи непоследовательны: имея вполне авторитарные замашки, они осуждают тоталитаризм, потому что так принято. Ну не может хороший человек со светлым лицом не осуждать тоталитаризм. Даже заимствуя у него множество идей.

            Я на самом деле никого сейчас не осуждаю. Просто мне кажется, что мир был бы намного лучше, если бы люди отстали друг от друга со своими представлениями о том, как должен жить другой. Занялись собой, я не знаю, котика бездомного покормили. Навязывать другим свои представления о правильности – довольно бессмысленное дело.

            Ну и, конечно, самоирония. Она однозначно спасет этот мир, даже если хорошие девочки с серьезными лицами начнут его всерьез завоевывать. Так что улыбайтесь, граждане и гражданки! Улыбайтесь, и будете спасены.


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