Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с игнорированием выбора избирателей при машинной обработке бюллетеней из-за неверных инструкций сотрудников избирательных участков округа Марикопа.

«Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более, чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей о [зафиксированной] ошибке и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать [на машине] зеленую кнопку и не принимать во внимание [сообщение об] ошибке. В результате машины игнорировали выбор избирателей», – приводит ТАСС текст заявления штаба Трампа.

Предвыборный штаб действующего президента США подчеркивает, что располагает заявлениями избирателей, ставших свидетелями подобных происшествий. При этом не уточняется, сколько именно голосов оказались таким образом не учтены, но в штабе республиканца полагают, что «проблема имела место в больших масштабах».

Как поясняется в заявлении, представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

Накануне адвокат действующего американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о наличии множества свидетелей нарушений на выборах.

В пятницу о пересчете голосов объявили власти Джорджии. Кроме того, в штабе Трампа усомнились в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Сам Трамп объявил о победе на выборах с рекордным числом «законных голосов».

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

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