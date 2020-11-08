Трамп вновь объявил о победе на выборах с рекордным результатом

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о победе на американских выборах с рекордным числом «законных голосов».

«Я выиграл выборы, получив 71 млн законных голосов», – написал Трамп в своем Twitter, используя при этом только заглавные буквы. «71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!» – подчеркнул американский лидер.

При этом глава Белого дома вновь отметил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней. «Происходили плохие вещи, за которыми нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали!» – заявил Трамп.

Через несколько минут администрация социальной сети Twitter добавила к сообщению пометку: «Это утверждение о фальсификации в ходе выборов является спорным».

Ранее Трамп заявил, что победил на выборах «с большим отрывом».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

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