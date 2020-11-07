Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях нарушений на выборах

Адвокат действующего американского президента Дональда Трампа Рудольфо Джулиани сообщил, что у команды главы государства есть свидетели по искам о выборах.

Джулиани заявил, что у команды есть около 90 свидетелей по этим искам, иски будут поданы в Филадельфии и Питсбурге, передает РИА «Новости».

В субботу Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах. Действующий президент также отказывается признавать, что он проиграл, но большинство мировых лидеров уже адресовали свои поздравления Байдену.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».