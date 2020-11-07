Меркель, Джонсон и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон поздравили кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах.

«Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», – процитировала Меркель пресс-служба правительства Германии, передает РИА «Новости».

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», – заявил Джонсон в соцсетях.

«Америка избрала своего президента. Поздравления Джо Байдену и [кандидату в вице-президенты] Камале Харрис. Нам нужно многое сделать, чтобы преодолеть вызовы сегодняшнего дня. Давайте работать вместе», – написал Макрон в своем Twitter.

Также с поздравлениями к Байдену обратился глава Евросовета Шарль Мишель. «Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. ЕС готов к прочному трансатлантическому партнерству. COVID-19, мультилатерализм, изменение климата и международная торговля – вот только часть проблем, которые Европа хочет решать вместе [с США]», – заявил он в Twitter.

Байдена поздравил и глава Европарламента Давид Сассоли. «Наши наилучшие пожелания следующему президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Миру нужны прочные отношения между Европой и США, особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и проблемой растущего неравенства», – написал он в своем Twitter.

В субботу Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах.