Стало известно условие признания Трампом поражения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп согласится признать поражение на выборах лишь в том случае, если начатые судебные разбирательства не дадут результатов, сообщил телеканал Fox News.

По словам журналиста Джона Робертса, американский лидер готов уступить, если станет ясно, что «по итогам судебных разбирательств нет возможности для его победы» на выборах, передает ТАСС.

Ранее Трамп объявил о победе на выборах с рекордным числом «законных голосов».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

В субботу адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии множества свидетелей нарушений на выборах. В тот же день предвыборный штаб Трампа обратился с иском в суд Аризоны в связи с игнорированием выбора избирателей при машинной обработке бюллетеней. В пятницу о пересчете голосов объявили власти Джорджии. В штабе Трампа также усомнились в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

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