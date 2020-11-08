Байден собрался отменить ряд указов Трампа

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден собирается подписать после инаугурации несколько исполнительных указов, среди которых возращение США в Парижское соглашение по климату и отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к предвыборной кампании, сообщила, что Байден также намерен отменить запрет на почти все поездки в США из некоторых стран, в которых мусульмане составляют большинство населения, и восстановит программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в Штаты будучи детьми, оставаться в стране, передает РИА «Новости».

Ранее Байден в ходе митинга в Уилмингтоне (штат Делавэр) в субботу заявил, что его администрации предстоит «борьба с целью добиться расовой справедливости и искоренения расизма в стране».

Говоря о ситуации с распространением COVID, он сообщил, что в понедельник назовет «ведущих ученых и экспертов, которые войдут в группу советников по вопросам передачи власти и помогут в разработке плана» противодействия пандемии, реализация которого начнется после его инаугурации 20 января 2021 года.

Среди прочих приоритетов своей работы он отметил, что «необходимо бороться за спасение планеты», противодействуя изменению климата.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

До этого, в 2019 году, США направили ООН официальное уведомление о выходе страны из Парижского соглашения по климату. В Кремле заявляли, что такое решение серьезным образом подрывает это соглашение. В мае 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

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