В Кремле отреагировали на выход США из соглашения по климату

Решение Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения по климату подрывает установленные договоренности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода (США) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Вашингтон направил ООН официальное уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату. Решение вступит в силу спустя год через уведомления.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.