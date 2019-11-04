США начали процесс выхода из Парижского соглашения

Вашингтон направил ООН официальное уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил, что американская сторона «начала процесс выхода» из соглашения. Вступление в силу решения о выходе предусмотрено через год после уведомления, передает РИА «Новости».

Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что решение Вашингтона о выходе вызвано «несправедливым экономическим бременем».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о соглашении.

В сентябре глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии этого документа.

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