Россия приняла Парижское соглашение по климату

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

«Давайте начнем с важного документа – постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», – передает его слова РИА «Новости».

Зампред правительства России Алексей Гордеев заявил, что в течение года планируется принять закон, который будет регулировать выбросы парниковых газов.

«Базовым законом станет закон «О государственном регулировании выбросов парниковых газов», проект которого уже разработан министерством экономического развития, и планируем его принять в течение года», – сказал он.

По словам Гордеева, Россия находится на четвертом месте по объему выбросов, поэтому любые меры регулирования должны учитывать национальные интересы.

Он отметил, что до конца года в правительстве подготовят проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Подобные обязательства берут на себя все страны, которые ратифицировали соглашение по климату.

Гордеев добавил, что сейчас готовится проект национального плана адаптации экономики страны к неблагоприятным изменениям климата. До конца года документ подготовят.

«Работа ведется, Дмитрий Анатольевич, и мы точно выполним в срок все необходимые документы и будем вместе с другими странами выполнять взятые на себя обязательства», – сказал вице-премьер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о Парижском соглашении по климату, которое призвано справиться с глобальным потеплением. В сентябре прошлого года России предсказали катаклизмы из-за глобального потепления.