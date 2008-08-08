России предсказали катаклизмы из-за глобального потепления

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что потепление в стране значительно усилится в ближайшие годы.

«Ситуация с потеплением будет ухудшаться однозначно, но не по самому худшему сценарию – с увеличением температуры на пять градусов и сильнейшими выбросами парникового газа, но и не по лучшему. Есть ближайший период, это 30-40 лет, который уже предопределен – что бы мы не делали с парниковыми выбросами, изменить потепление уже никаким образом будет нельзя», – сказал Кокорин, передает «Интерфакс».

Он добавил, что климатическая система планеты глобальна, а главное ее звено – океан – «очень инерционен». По его словам, дальнейшие изменения климата в России произойдут уже к концу XXI века. Они будут напрямую зависеть от мировой экономики и ее положительных изменений.

«Дальнейшее снижение выбросов парникового газа – это путь к тому, чтобы ситуация стабилизировалась на каком-то вполне удобном уровне», – подчеркнул Кокорин.

Эколог отметил, что доклад Минприроды верен с точки зрения климатологии.

«Что касается потепления, изменения числа опасных метеорологических явлений, то, что ожидается больше засушливости и уменьшение количества осадков, увеличение волн жары, все это абсолютно корректно», – сказал Кокорин.

Минприроды России опубликовало госдоклад «Об охране окружающей среды в 2017 году», в котором сказано, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле.

В июне Кокорин заявлял, что России не грозит климатическая катастрофа в XXI веке. До этого ученые из норвежского Института морских исследований заявляли, что Россию ждет климатическая катастрофа из-за быстрых изменений температуры в северной части Баренцева моря.