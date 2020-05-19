Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул Всемирной организации здравоохранения ультиматум: Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации, если она не выполнит его требования в течение 30 дней.

В отведенный срок ВОЗ должна провести реформы, которых требует от организации американская сторона. Это следует из письма, направленного Трампом директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Послание опубликовано в Twitter Трампа.

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», – говорится в послании.

В частности, американский лидер призвал главу ВОЗ продемонстрировать независимость структуры от Китая.

Трамп добавил, что проведенный властями США обзор деятельности воз подтвердил «серьезные опасения», высказанные Вашингтоном. По словам президента США, «особенно настораживающим» является «отсутствие независимости от Китайской Народной Республики», передает ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Позднее Трамп заявил, что США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%.