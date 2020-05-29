Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Из-за того, что они (ВОЗ – прим. ВЗГЛЯД) отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 млн долларов в год, которые ранее выделял данной организации.

Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул ВОЗ ультиматум, пообещав полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

Трамп критиковал действия Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в США умерли свыше 100 тыс. человек.

В России упреки Трампа в адрес ВОЗ называли контрпродуктивными.