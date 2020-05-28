Гатилов назвал контрпродуктивными слова Трампа в адрес ВОЗ

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) контрпродуктивны, необходимо принимать решения о реформе на консенсусной основе всеми членами организации, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Мы, конечно, считаем эти заявления контрпродуктивными с точки зрения объединения усилий международного сообщества в сфере здравоохранения. И считаем, что на данном этапе нам, наоборот, всем членам международного сообщества нужно объединить наши усилия в поиске ответов на те решения, которые нам бросает коронавирус», – передает его слова РИА «Новости».

Гатилов добавил, что США являются одним из ключевых членов ВОЗ. По его словам, Вашингтон имеет достаточный финансовый взнос в деятельность организации, однако это не основание для того, чтобы требовать реформы организации в течение 30 дней.

«Во-первых, решение о реформе должно приниматься всеми членами организации на консенсусной основе. И эта проблема действительно существует, но вот так вот решать ее такими методами, как предлагает Трамп, это просто недопустимо, и мы ни в коей мере этого не поддерживаем», – сказал Гатилов.

Он заметил, что Трампа в этом не поддерживают и другие страны, о чем прямо говорилось на сессии ассамблеи ВОЗ президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также другими европейскими лидерами.

«Поэтому точно могу сказать, что такой подход не поддерживается большинством государств», – подчеркнул Гатилов.

Постпред добавил, что в качестве члена исполкома ВОЗ Россия может напрямую предлагать свои варианты по реформированию системы здравоохранения.

«Это, конечно, весьма почетное дело – быть челном исполкома ВОЗ, поскольку дает нам возможность напрямую продвигать проекты резолюций в области здравоохранения, которые для нас являются приоритетными, участвовать в подготовке программы работы, в обсуждении финансовой деятельности организации и, собственно, предлагать свои решения и по реформе здравоохранительного сектора, поэтому мы с большой ответственностью подходим к этой нашей роли», – сказал Гатилов.

Он отметил, что избрание России в исполком ВОЗ отражает высокий авторитет страны как одного из лидеров международной здравоохранительной деятельности.

Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул ВОЗ ультиматум, пообещав полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

В середине апреля в США заявили, что главы стран – участниц G7 призвали реформировать Всемирную организацию здравоохранения.