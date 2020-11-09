Глава Управления общих служб не дала начать переходный период в США

Глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем на президентских выборах, что не позволяет начать переходный период в стране, сообщили СМИ.

По информации газеты Politico, пока Мерфи не признает Байдена избранным президентом, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и начать работу с федеральными ведомствами, передает РИА «Новости».

«Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона», – говорится в сообщении ведомства.

Тем временем в новом штабе Байдена и Камалы Харрис заявили, что сперва давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи.

Между тем газета Washington Post отмечает, что Мерфи – назначенец президента США Дональда Трампа, пока она не дает своего формального согласия команде Байдена начать работу.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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