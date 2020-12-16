Эксперт спрогнозировал подход Байдена к отношениям с Россией

«Обама, который обиделся на Россию, это одно дело, а Байден – совсем другое. Он пришел давить и сделает это любыми способами», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя рекомендацию бывшего главного советника Дональда Трампа по России Фионы Хилл избранному президенту США Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно.

«У администрации Байдена по отношению ко всему миру будет одинаковая политика – максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных. Это давление будет осуществляться жестко, и все средства будут хороши. Скорее всего, первые три года будут между странами сложные отношения, тем более Россию уже обвинили виновной в очередных хакерских атаках и отказываться от слов не будут», – прогнозирует политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Бывший главный советник Дональда Трампа по России Фиона Хилл порекомендовала избранному президенту США Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно – как по ее мнению, делала администрация Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом. Хилл напомнила, что Обама называл Россию региональной державой. «Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0», – цитировало РИА Новости экс-советницу Белого дома. По ее мнению, Россия для Соединенных Штатов представляет «гибридную угрозу».

Перед президентом Обамой стояли совсем другие задачи, чем те, что могут стоять перед избранным президентом Байденом, поэтому Обамой 2.0 последний точно не станет, заметил Дробницкий. Кроме того, указал эксперт, надо учесть, что на политику бывшего шефа Байдена оказывали серьезное воздействие его личные качества. «Обама обладал одной важной чертой – он был очень обидчив. Когда стало понятно, что Россия не относится к нему как к пророку демократии, отношения стран резко испортились, – пояснил Дробницкий. – Тогда и начались высказывания о России как о региональной державе, которая производит нефть, газ и немножко оружия. Так, он начал свое президентство с перезагрузки, а закончил самыми плохим отношениями с Россией за много лет».

В целом, полагает эксперт, президентство Обамы можно четко разделить на две части. «Сначала он пришел как представитель гарвардской молодежи, и пытался всему миру показать, какой должна быть демократия и как нужно жить. Но после Ливийской войны 2011 года стало понятно, что большинство политиков его слушать не собирается, и тогда начинается другой Обама, который гораздо ближе к Биллу Клинтону и Байдену», – заметил американист.

Но у самого Байдена тактика будет определяться не эмоциями, подчеркнул собеседник. «Обама, который обиделся на Россию, это одно дело, а Байден, которая пришел с определенными геополитическими задачами – совсем другое, – полагает Дробницкий. – Получится ли осуществить задуманное – другой вопрос, но у США последние десятки триллионов долларов печатного станка и немного лет, чтобы закрепить либеральный статус-кво Запада», – заключил эксперт.

Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах.

Во вторник бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. По мнению экс-дипломата, новая команда Белого дома будет предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами, в частности с Молдавией, Украиной, Грузией. «У команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах», – отметил Макфол.