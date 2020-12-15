Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена

Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.

Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. При этом все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена, передает РИА «Новости».

В теории конгресс может отвергнуть голоса тех или иных выборщиков, но закон обязывает конгресс принять результаты в штатах, которые утвердили итоги голосования к 6 декабря, разрешив возможные сомнения относительно результатов. Все штаты, кроме одного, уложились в дедлайн 6 декабря, так что юридических возможностей оспорить результаты выборов не осталось. Если суды какого-либо штата, вопреки ожиданиям, одобрят иск о пересмотре выборов, дело перейдет в Верховный суд США, который уже отклонил иск с требованием признать выборы недействительными. Ряд исков штаба Дональда Трампа и его сторонников еще рассматриваются в судах штатов, однако на официальный итог выборов не влияют.

Тем временем Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра. «У меня только что была очень хорошая встреча с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал такую замечательную работу! Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей» – сообщил он.

По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.

Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.

Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.