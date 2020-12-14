Байден обошел Трампа по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обошел действующего главу американской администрации Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков.

По данным газеты The Washington Post, к настоящему моменту Байден набрал 97 из 270 необходимых голосов выборщиков, у республиканца 71 голос. Голосование коллегии выборщиков, по сведениям издания, завершено в 19 из 50 штатов, передает ТАСС.

Между тем, выборщики от штата Пенсильвания и от штата Джорджии в ходе голосования поддержали Байдена. Победа в Пенсильвании принесла демократу 20 голосов выборщиков. В свою очередь выборщики Джорджии отдали ему 16 голосов.

Позже стало известно, что члены коллегии выборщиков американского штата Аризона также отдали свои голоса за кандидата от Демократической партии США. Согласно официальным результатам, как отмечает New York Times, Байден получил в Аризоне около 49,4% голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп – 49,1%. Кроме того, телекомпания CNN сообщила, что выборщики Нью-Йорка отдали все 29 голосов за демократа.

По последним данным ресурса 270towin.com, Байден собрал 146 голосов, президент Дональд Трамп – 79 голосов.

В понедельник коллегия выборщиков в штате Вермонт первой в Соединенных Штатах первая завершила голосование, поддержав Байдена. Также демократа поддержали выборщики в Неваде, отдав ему шесть голосов.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.