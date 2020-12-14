Первая коллегия выборщиков в США завершила голосование

Коллегия выборщиков в штате Вермонт первой в Соединенных Штатах завершила голосование, поддержав кандидата от демократов Джозефа Байдена, сообщили американские СМИ.

Выборщики отдали за Байдена все три голоса, пишет Associated Press.

Тем временем в штате Теннесси коллегия выборщиков отдала все 11 голосов действующему президенту Дональду Трампу, сообщает CNN.

Голосование началось в восточных штатах в 10.00 по местному времени (18.00 мск), на Гавайях оно начнется в 19.00 (3.00 мск). Коллегия выборщиков на островах составляет всего четыре человека, поэтому итоги голосования оттуда, вероятнее всего, не повлияют на окончательный результат, передает РИА «Новости».

Как уточняется в сообщении, в каждом штате выборщики составляют по два специальных сертификата в шести копиях, после чего их рассылают президенту сената США Майку Пенсу, госсекретарю своего штата, в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики. Официальные итоги голосования публикует на своем сайте Национальный архив, при этом, как отмечается, быстрее о результатах узнают федеральные СМИ. Утвердит же итоги голосования выборщиков 6 января совместная сессия Конгресса.

Ранее Трамп заявил, что если учитывать только «законные голоса», то он победил на выборах с большим отрывом.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Верховный суд США отказался воспользоваться данной ему властью, чтобы добиться соблюдения конституции. В свою очередь представитель штаба Джо Байдена Майк Гвин сказал, что «решительный и быстрый» отказ Верховного суда «не стала неожиданностью». По его словам, «чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник».