Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство в Верховный суд США с требованием включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.

Трамп просит включить его в иск как частное лицо, а именно кандидата в президенты. В документе он также утверждает, что власти каждого из четырех штатов-ответчиков либо изменили, либо не выполнили свое законодательство при проведении голосования, передает РИА «Новости».

Ранее генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Генпрокурор Техаса выразил уверенность, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин «воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года».

Иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов поддержали представители 17 штатов.