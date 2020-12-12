Верховный суд США отклонил иск Техаса об отмене итогов выборов

Американский Верховный суд отказался рассмотреть иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в четырех штатах США, свидетельствует обнародованное постановление.

В документе говорится, что «обращение штата Техас отклонено». Указывается, что «Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы», передает ТАСС.

Перед этим Трамп заявил, что «американцы выиграют, пожалуй, самое важное дело в истории», если Верховный суд «продемонстрирует Мудрость и Отвагу». По мнению Трампа, в таком случае американский «выборный процесс снова будут уважать», передает РИА «Новости».

National Public Radio сообщает, что суд в штате Висконсин также отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тыс. голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата. Верховный суд штата Мичиган в пятницу также отклонил иск избирательного штаба Трампа, в котором высказывалось несогласие с итогами президентских выборов в штате.

Тем временем уже 126 из 196 республиканцев в Палате представителей Конгресса США присоединились к судебному иску, который фактически оспаривает победу демократа Джозефа Байдена на выборах. Иск был подан в Верховный суд США в среду. Документы направлены в форме amicus curiae brief – «аргументации друга суда». В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно разбирательства.

Напомним, генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск.

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