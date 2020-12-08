Гегемон теряет глобальный трон

В период президентства Дональда Трампа с Соединенными Штатами стали происходить странные метаморфозы: государство последовательно вышло из ряда ключевых договоров, для достижения которых американская администрация сделала очень много. Самый яркий пример – совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение между Ираном и группой пяти государств относительно ядерной программы Ирана. Это была изначально американская инициатива, Госдепартамент настойчиво добивался и достиг договоренностей, которые многие наблюдатели считали невозможными. После смены лидера в Белом доме те же наблюдатели с изумлением следили уже за тем, как Трамп топчет труды предшественников.

С Тегераном у Вашингтона давние счеты, и разрыв СПВД можно было бы списать на высокую эмоциональность американского президента. Эмоции в американской политике играют не последнюю роль.

Однако трудно объяснить эмоциями упадок трансатлантического сотрудничества, выход Вашингтона из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Соединенные Штаты повернулись спиной к ближайшим европейским союзникам. Кильватерный строй НАТО, во главе которого традиционно шли США, начал терять курс. То есть американские союзники были готовы следовать за лидером, но лидер помахал им рукой и пригрозил пальцем.

Сегодня контингент стран НАТО в Афганистане пытается делать вид, что ситуация, как всегда, под контролем, однако очевидно, что это не так. Американцы договорились с «Талибаном» о выводе своих войск, не советуясь с партнерами по НАТО, и теперь верные союзники США недоумевают, а что делать им? Большинство уже собирают чемоданы, но приходится ждать, не поступит ли свежих вводных от нового главы Белого дома.

Еще бесцеремоннее, чем с близкими союзниками, американская администрация обходилась с теми, кого принято называть «мировым сообществом». США практически мимоходом покинули Парижское соглашение по климату, международный договор о торговле оружием, факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дональд Трамп в грубой форме расстался с Всемирной организацией здравоохранения и с ЮНЕСКО.

На этом фоне, наверно, уже мало кто удивлялся тому, как американская администрация обошлась с договорами по ракетам средней и меньшей дальности, договором об открытом небе, СНВ-3. Способ был выбран грубый и простой: избавиться от обязательств, при этом обвинив другую – российскую – сторону в их несоблюдении.

Соединенные Штаты избавляются от сдержек – от всего, что позволяло бы ограничивать или контролировать их экономическую, но в первую очередь – военную деятельность. Дональд Трамп освобождал страну от связывавших ее международных обязательств под лозунгом Make America Great Again – «Сделаем Америку великой снова». Часто это были финансовые обязательства, которые Америка взяла на себя как величайшая экономика в мире. Но также это были и моральные обязательства, которые США приняла на себя как крупнейшая в мире демократия.

Мировое сообщество рассматривает США, крупнейшую ядерную державу, в качестве ключевого гаранта режима ядерного нераспространения. От Вашингтона ожидают ответственного отношения к вопросам контроля над ядерным оружием. И если Белый дом легко отменяет ключевые договоренности в этой сфере, то у некоторых стран, размышляющих о создании ядерной бомбы, возникает вопрос: может быть, это позволительно и нам?

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Лозунг Make America Great Again на деле обернулся своей противоположностью. Во всем мире заговорили об ослаблении американского лидерства. И дело не только в том, что многополярный мир стал реальностью, и претензии на доминирование в нем выглядят все нелепее. Американский лев еще силен, его по-прежнему опасно дергать за усы.

Возможно, США сохраняют первое место по экономическим показателям. На этот счет у экономистов есть разные мнения. Нет сомнений, что Америка остается центром технологического развития, американские суперкорпорации регулярно поражают мир своими новыми технологиями.

Определенно, Пентагон остается самой большой и могучей военной машиной. У него глобальное присутствие, у него космические интересы, его бюджет в два с половиной раза превосходит военные расходы Китая и почти в 15 раз – оборонный бюджет России.

Однако Вашингтон теряет главную опору былого могущества – моральную силу и принципы, с которыми было можно спорить, но было невозможно не уважать. Сегодня принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Эти принципы сегодня попирают в самой Америке – и это верный признак, что что-то пошло не так.

Белый дом сбился с курса. В НАТО есть ожидание, что Джо Байден вернет его на прежний правильный курс. Но получится ли у Байдена войти в одну воду дважды?