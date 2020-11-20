Китай задумался о вступлении в Транстихоокеанское партнерство

Китай рассмотрит вопрос о вступлении во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай приветствует подписание соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве и активно рассмотрит вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве», – сказал Цзиньпин на открытии саммита АТЭС, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

ТТП – зона свободной торговли с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Американского континента, было подписано в 2016 году по инициативе США. Оно утратило свое значение после того, как США при президенстве Дональда Трампа вышли из ТТП. В воскресенье КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, или ВРЭП объединяет в единую сделку массу существующих соглашений, подписанных членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – Брунеем, Камбоджей, Индонезией, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом. И впервые эти десять стран объединяются в торговый пакт с экономиками Австралии, Китая, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай нанес экономике США удар в спину.