Валдайский клуб предложил изменить архитектуру глобальной экономики в рамках R20

Политика регионализма становится ключевым импульсом либерализации мировой экономики, а для России «Региональная двадцатка» могла бы стать глобальной платформой по продвижению своих интеграционных проектов. Об этом говорится в докладе дискуссионного клуба «Валдай», который оказался в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

Дискуссионный клуб «Валдай» подготовил доклад к традиционной пятой по счету сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которая пройдет в день открытия – 6 июня. Оказавшийся в распоряжении газеты ВЗГЛЯД доклад называется «Новая Европа: чего ждать России».

В докладе подчеркивается, что регионализм становится «ключевым источником импульсов по либерализации мировой экономики». Этот тезис иллюстрируется активным созданием развивающимися странами новых интеграционных площадок во всех уголках Глобального Юга, будь то в Африке, Южной Америке или Евразии.

Напомним, регионализм - одна из форм политики, направленная на перераспределение полномочий от центра к провинциям, на сохранение самобытности региона или повышение его статуса. В отличие от сепаратизма, регионализм не ставит целью отделение от страны.

Как сообщается на сайте «Валдая», в начале года клуб выступил с инициативой по укреплению системы глобального управления за счет создания специального формата сотрудничества между региональными интеграционными соглашениями, банками развития и резервными фондами. Суть этой идеи заключалась в том, чтобы усилить координацию среди различных региональных соглашений в горизонтальной плоскости. Такое объединение под названием «Региональной двадцатки» (R20) могло бы быть нацелено на обеспечение взаимодействия крупнейших региональных организаций мировой экономики.

«Важность регионализма в масштабе мировой экономики также подчеркивает появление таких мегарегиональных и трансрегиональных проектов, как Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) и БРИКС+»,

– говорится в новом докладе клуба.

R20 призвана привлечь к взаимодействию в рамках единой структуры ведущие региональные экономики. Что касается отбора стран в эту региональную двадцатку, то в нее могли бы войти партнеры стран «большой двадцатки» по региональным интеграционным объединениям – страны ЕАЭС наряду с Россией, страны МЕРКОСУР наряду с Бразилией и Аргентиной и т.д.

Как говорится в докладе, путем координации работы региональных объединений можно было бы вывести на глобальный уровень инициативы и меры по содействию росту мировой экономики.

«Идея создания R20 – лишь одна из целого ряда новых предложений и инициатив, направленных на укрепление основ экономической интеграции в масштабе мировой экономики», – говорится в докладе.

Такая региональная двадцатка может стать важным подспорьем для ВТО в регулировании региональной интеграции и предотвращении роста противоречий между региональными торговыми блоками и стать своего рода «передаточными механизмом» мер по стимулированию мировой экономики от большой двадцатки к другим странам.

Для России региональная двадцатка теоретически представляет собой глобальную платформу для продвижения своих интеграционных проектов, таких как ЕАЭС. Благодаря участию в такого рода платформе, ЕАЭС может получить дополнительные возможности по выработке решений и правил, определяющих взаимодействие между региональными блоками. Появится больше возможностей для заключения альянсов как в торговой, так и инвестиционной сферах.

При этом подчеркивается, что рост влияния регионализма на мировую экономику может изменить не только архитектуру глобальной экономики, но и сами основы и принципы глобализации. «Результатом может стать дальнейший сдвиг парадигмы международного развития от единой модели глобализации к ее различным вариантам и концепциям», – говорится в докладе.

Региональное сотрудничество обладает очевидным потенциалом с точки зрения восстановления равновесия в таких важных для развивающихся стран аспектов глобализации, как трудовая миграция и передача технологий.

«Регионализм в качестве инструмента восстановления глобальной экономики может внести существенный вклад в изменение ценностного кода глобализации, способствовать отказу от следования узким национальным интересам», – говорится в докладе.

Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. В пленарной сессии форума примут участие первые лица Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН. Ожидается также выступление председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Владимир Путин намерен обсудить задачи по повышению благосостояния граждан, а также об оптимизации системы управления.