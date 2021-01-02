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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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Как работает антикризисное правительство Мишустина

Мишустин заслужил похвалу президента по итогам работы в 2020 году Евгений Биятов/РИА Новости
После новогодних праздников кабинет Мишустина отметит первую годовщину своей работы. Оценку деятельности российского правительства дал уже президент страны, высказываются на эту тему и аналитики. Как показало себя правительство по итогам стрессового 2020-го года, какие проблемы министрам удалось решить, а с чем еще предстоит справиться? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации от будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 6 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

       2 января 2021, 11:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России?

    В 2021 год Америка входит слабой, как никогда раньше. И дело не только и не столько в бушующей на территории Соединенных Штатов эпидемии коронавируса – американское общество, прошедшее президентские выборы 2020 года, находится в состоянии окологражданской войны. Схема «ругаемся во время предвыборной кампании и снова объединяемся после нее» сейчас сломалась – отчасти из-за демонстративной фальсификации демократами итогов голосования, а отчасти под грузом серьезнейших социальных проблем в американском обществе, катализатором которых и стали эти выборы.

    Поэтому администрации Байдена придется каким-то образом сшивать народонаселение США – и никто еще в мире не придумал лучший вариант сплочения нежели борьба против общего врага.  Вопрос в том, какого?

    Нужен настоящий враг

    Казалось бы, чего тут думать. Ведь есть Россия, в демонизацию которой американские СМИ и их единомышленники из числа демократов вложили столько усилий и человекочасов. Однако проблема в том, что «русская угроза» является чересчур иллюзорной, ведь она не угрожает жизни и благополучию рядового американца. Ракетами Россия никого не пугает, а тезис о «российском вмешательство в американские выборы» после того, что устроили на этих выборах демократы, выглядит как-то неприлично.

    Иранцы тоже далеки и не опасны. В конце концов, это же не они устраивали теракты 11 сентября.

    Поэтому единственным реальным кандидатом является Китай.

    Страна, в демонизацию которой Трамп и либеральные американские СМИ вложили не меньше усилий и человекочасов, чем демократы в Россию. Страна, которая точно так же вмешивается в американские выборы и сейчас пытается «найти подходы» к чиновникам администрации Байдена.

    Страна, которая (в отличие от РФ) действительно угрожает благополучию американцев через свои торговые практики, а также бросает вызов американскому доминированию в мире. И не словах, как та же Москва (которая пока вежливо предупреждает США о последствиях их действий), а на деле – используя свою экономическую мощь и создавая альтернативные американским институты глобального управления. Страна, которую более половины американцев уже называют самой большой угрозой для США (для сравнения, Россию таковой считают лишь 24% респондентов).

    Неудивительно, что одним из немногих вопросов, по которому в США остается двухпартийный консенсус, является необходимость сдерживания Китая. И когда Трамп пытался обвинить Байдена в том, что тот является «китайской марионеткой», команда демократа заявила, что их шеф будет противостоять китайцам гораздо лучше, чем республиканский президент, который «много говорит, но мало делает».

    Социалистическое соревнование между двумя политиками продолжается и после выборов. Дональд Трамп вводит визовые ограничения для 92 млн членов Компартии Китая и членов их семей (теперь они могут получить только одноразовую визу сроком максимум на один месяц), а Байден заявляет, что после инаугурации не станет отменять введенные его предшественником дополнительные тарифы на импорт китайских товаров. Американские эксперты уже всерьез говорят о том, что между США и КНР разворачивается новая холодная война.

    Вопрос в том, что теперь будет делать Байден для сдерживания Китая и победы в этой войне?

    Теоретически схема понятна. Вместо кавалерийских наскоков Трампа из серии «а почему бы не пошантажировать КНР введением американских тарифов» демократы попытаются взять китайцев в стратегическую осаду. То есть помимо сохранения самих трамповских тарифов давить по всем фронтам, причем не в одиночку, а с опорой на союзников. В общем, продолжать политику Барака Обамы, который пытался изолировать, ослабить и сдержать Китай.

    Время и амбиции

    Однако на практике реализовать эту схему будет крайне непросто. Как минимум по двум причинам.

    Во-первых, за четыре года, прошедшие с ухода Барака Обамы, Пекин серьезно укрепил позиции в Восточной Азии. И не только в военном, но и в экономическом плане. Настолько укрепил, что теперь впору говорить о региональной изоляции не Китая, а Соединенных Штатов.

    Пока американцы занимались внутренними разборками, Китай подписал с 14 странами АТР соглашение о «Всестороннем региональном экономическом партнерстве» (ВРЭП), создав тем самым крупнейшую в мире Зону свободной торговли – c Китаем в центре и США вне ее.

    «Создание нового экономического блока, ориентированного на Китай, демонстрирует разницу между реальностью и реалити-шоу на ТВ. После прихода Трампа в Белый дом в январе 2017 года одним из его первых официальных шагов стал выход США из Транстихоокеанского партнерства – подписанного президентом Бараком Обамой соглашения, которое создавало что-то типа ВРЭП, вот только с Америкой в центре и Китаем вне его. И когда Штаты отказались от соглашения и выстрелили тем самым себе в ногу, китайское руководство обрадовалось такой удаче и сделало все возможное для того, чтобы воспользоваться щедрым подарком Трампа», – пишет бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

    Теперь Пекину будет гораздо проще завязывать на себя экономики стран АТР – а также оказывать на них давление. Так, сейчас Китай тренируется на кенгуру – в смысле на австралийцах. Пекин устроил им самую настоящую торговую войну, введя заградительные пошлины на их ячмень, лобстеры, вино, мясо и другие товары.

    Как считает ряд экспертов, все это делается за то, что австралийские власти требовали международного расследования причин появления коронавируса в КНР, а также не позволяли китайским инвесторам свободно себя чувствовать на рынке Австралии. Теперь уже китайцы требуют от австралийцев «исправить ошибки» – и если Соединенные Штаты срочно не вмешаются для спасения и защиты своего союзника, то все страны региона сделают правильные и не очень хорошие для Вашингтона выводы. После которых создать какую-то антикитайской коалиции в Южной и Юго-Восточной Азии будет на порядок сложнее.

    Во-вторых, для эффективного сдерживания Китая администрации Байдена придется сделать очень сложный выбор между хотелками и безопасностью. Дело в том, что, как давно говорят многие эксперты (в том числе американские), Америка не может одновременно сдерживать и Китай, и Россию. Холодная война на два фронта не просто потребует сил и средств, которых нет у современных Соединенных Штатов, но и приведет к дальнейшему сближению между Пекином и Москвой. И если по итогам этого сближения Китай будет иметь гарантированные поставки российских ресурсов, а также гарантируемую Россией стабильность в Средней Азии, то справиться с ним Вашингтону будет очень непросто.

    Поэтому было бы логично, если бы США оставили Россию в покое и хотя бы не мешали процессу нормализации отношений между Москвой и западными столицами. Да, Кремль не перейдет в лагерь Байдена и его союзников по антикитайской коалиции – однако при этом не окажется и в китайском. Апологеты стабилизации российско-западных отношений уверены в том, что если эта стабилизация произойдет, то у России не будет никакого резона участвовать в каких-то проектах по защите китайских суверенитета и интересов.

    Но готовы ли к такому прагматизму члены команды Байдена? Готов ли будущий госсекретарь Энтони Блинкен, призывавший сдерживать Россию по всем фронтам для того, чтобы нанести удар по внутренней легитимности российской власти (которая, по мнению политика, держится именно на внешнеполитических успехах)? Готов ли считающийся вундеркиндом советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, которой (работая в 2016 году в команде Хиллари Клинтон) был одним из создателей фальшивки о вмешательстве России в американские выборы?

    Готовы ли все эти профессиональные борцуны с Россией забыть о своих личных фобиях ради защиты американской безопасности от китайской угрозы? Пока это самый и большой и самый главный вопрос американской внешней политики.


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