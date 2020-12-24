В Киеве заявили об ухудшении отношений с Китаем из-за США

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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

Уникальный 2020 год оставил след в истории нефти и газа Михаил Краснов/ТАСС
2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Польша ведет «газовое наступление» на Россию

Сеть польских газопроводов предназначена для вытеснения России с этого рынка REUTERS/Tobias Schwarz
Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
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Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...
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Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшнее погружение Америки в леволиберальный хаос явно являет нам плачевный конец перспективы. Способна ли Америка породить консервативную реакцию без того чрезмерного радикализма, который погубил Ку-клукс-клан? Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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    В Киеве заявили об ухудшении отношений с Китаем из-за США

       24 декабря 2020, 13:50
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    «Отказ от сотрудничества с Китаем – это не что иное, как бездумное и примитивное желание некоторых украинских чиновников выслужиться перед Америкой в ущерб интересам своей страны», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя обещание МИД Украины избавиться от оборудования Huawei по настоятельной рекомендации Госдепа США.

    «К сожалению, Украина все больше действует в русле политики Европейского союза и США, невзирая на то, что это приносит ущерб национальным интересам и национальной экономике. Так было по отношению к России, затем – к Белоруссии, теперь это происходит в отношениях с Китаем», – констатировал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

    Бортник подчеркнул, что подобные действия в адрес китайской компании Huawei могут нанести серьезный урон украинско-китайским отношениям. «КНР является главным торговым партнером Украины, потенциальный товарооборот между странами можно оценить в несколько десятков миллиардов долларов. Безусловно, это негативно скажется на украинской экономике – вспомним, как Китай фактически ввел эмбарго на товары из Австралии после похожих выпадов с ее стороны», – отметил он.

    «Отказ от выгодного сотрудничества с Китаем, подыгрывание США во многих других сферах – это не что иное, как бездумное, примитивное желание некоторых украинских чиновников выслужиться перед Америкой в ущерб интересам своей страны», – заключил Бортник.

    Накануне украинский МИД обещал Госдепу США «убрать все оборудование Huawei со своих зданий». Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кейт Крач. В сообщении говорится, что такого же «примера придерживались и несколько других правительственных учреждений». Крач указал, что Киев недавно отказался сотрудничать с китайской компанией в проекте создания «умного города», выбрав вместо Huawei американскую компанию Cisco, и похвалил украинские власти за «мудрые решения».

    Днем ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что его страна присоединилась к американской инициативе «Чистая сеть» по защите конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности, передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

    Huawei на Украине обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метро. Технологии Huawei позволяют сразу трем мобильным операторам использовать одну базовую станцию в столичной подземке. США внесли Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Они вынуждают другие страны отказываться от китайских сетей 5G. Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».

    Возможный конфликт с Пекином из-за Huawei – это не единственная точка напряжения в отношениях Украины и Китая.

    В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич», но уже в конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс. 

    7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. А в декабре стало известно, что инвесторы украинской компании «Мотор Cич» из Китая наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

    «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.

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