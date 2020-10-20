Швеция под давлением США отказалась от китайских сетей 5G

Шведские регулирующие органы запретили использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в своей сети 5G в преддверии правительственного аукциона по продаже спектра, который ожидается в следующем месяце, говорится в документе Управления почты и телекоммуникаций Швеции (PTS).

Регулятор заявил, что условия лицензии были установлены после оценок, проведенных шведскими вооруженными силами и шведской службой безопасности, передает Aljazeera.

«Новые установки и новые реализации центральных функций для использования радио в диапазонах частот не должны выполняться с продуктами поставщиков Huawei или ZTE», – цитирует пресс-релиз шведского ведомства РИА «Новости». Также компании, которые уже используют оборудование этих двух производителей, должны отказаться от него максимум к 1 января 2025 года.

Всего к участию в аукционах частот в диапазонах 3,5 ГГц и 2,3 ГГц допущены четыре компании: Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom.

Власти европейских стран пересматривают роль китайских компаний в оборудовании своих сетей после давления со стороны США.

Напомним, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google.

Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».