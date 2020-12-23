МИД Украины обещал Госдепу избавиться от оборудования Huawei

Украинский МИД обещал «убрать все оборудование Huawei со своих зданий», сообщил заместитель госсекретаря США Кейт Крач.

В сообщении говорится, что такого же «примера придерживались и несколько других правительственных учреждений». Крач указал, что Киев недавно отказался сотрудничать с китайской компанией в проекте создания «умного города», выбрав вместо Huawei американскую компанию Cisco. Крач похвалил украинские власти за «мудрые решения».

Днем ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что его страна присоединилась к американской инициативе «Чистая сеть» по защите конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности, передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

Напомним, Huawei на Украине обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метро. Технологии Huawei позволяют сразу трем мобильным операторам использовать одну базовую станцию в столичной подземке. США внесли Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Они вынуждают другие страны отказываться от китайских сетей 5G. Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».