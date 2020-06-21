Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

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21 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

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Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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              Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

              Рынок снайперского оружия в России поддерживают в основном гражданские, а не военные заказчики   21 июня 2020, 18:45
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Максим Ваганов

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              Намерение создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы на семь километров вызвало бурную дискуссию у специалистов. Однако не менее интересным представляется другой вопрос - почему вообще Россия в последние годы стала мировым лидером в разработке такого оружия? Как российским оружейным компаниям удается побеждать даже США?

              Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля-патрон-оружие», которое сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.

              Новость вызвала оживленную дискуссию. Правы и те, кто скептически относится к обещаниям создать в России что-либо исключительное и «не имеющее аналогов в мире» - слишком часто подобные заявления оставались голословными. Есть чисто технические сомнения, что подобное оружие можно создать. Как обеспечить точное целеуказание на таком расстоянии, ведь даже самые мощные оптические прицелы здесь вряд ли помогут? Что делать с неизбежным и случайным отклонением пули от малейшего движения воздуха? Какими должны быть патрон и пуля, способные обеспечить выполнение такой стрельбы? Все это обоснованные вопросы, на которые пока нет ответов.

              Однако три года назад российская винтовка уже установила подобный мировой рекорд. Была поражена цель из «лобаевской» винтовки СВЛК-14 на расстоянии 4210 м. Еще десять лет назад подобное выглядело невозможным. Поэтому запасемся терпением - и попробуем для начала понять, о чем вообще идет речь и почему это важно.

              Разные задачи

              Понятие «снайпер» очень широкое. Часто снайпером могут назвать любого сколько-нибудь меткого стрелка, который ведет огонь из удобной позиции. При этом неважно, из чего он стреляет. Тот же старый СКС имеет очень неплохую кучность. Однако мы будем говорить о снайперах, которые стреляют из соответствующего оружия — винтовок с мощным патроном и оптическими средствами прицеливания.

              Сами снайперские винтовки тоже можно поделить на две группы: марксманские (винтовки пехотных снайперов) и антиматериальные (предназначенные для поражения главным образом не живой силы, а техники). Разделение это, конечно, условное. Ситуации бывают разные. Иногда профессиональные снайпера на каком-либо театре военных действий не имеют доступа к современному оружию, потому пользуются доступными старыми образцами, выжимая из них максимум.

              Марксман (от англ. marksman) – меткий стрелок, действующий в составе подразделения, а не самостоятельно или с напарником. В русской традиции таких людей называют пехотными снайперами. Обычно эти люди вооружены полуавтоматическими снайперскими винтовками калибра 7,62 мм. Данные снайпера по сути являются потомками егерей, застрельщиков, рейнджеров в армиях европейских стран XVII-XIX вв. Марксман повышает дальность огня подразделения, уничтожает особо опасные цели.

              В последние двадцать лет же появились антиматериальные винтовки. Можно сказать, что противотанковые ружья времен Второй мировой войны переродились в высокоточное оружие благодаря новым технологиям изготовления стволов и патронов, а также появлению более мощной оптики. Все это позволило увеличить дальность эффективного огня снайперов. Если из пресловутой снайперской винтовки Драгунова (СВД) эффективный огонь можно вести на 800 м, то из антиматериальной снайперской винтовки Лобаева (СВЛ) на две-три тысячи метров.

              Снова стоит повторить, что человек с СВД и человек с СВЛ являются снайперами. И часто снайпера, действующие отдельно от подразделений, самостоятельно, используют СВД, а иногда и более старые образцы. На том же Донбассе активно использовались в качестве снайперского оружия не только самозарядный карабин Симонова (СКС), но и винтовки Мосина. Однако данные ситуации вызваны только лишь дефицитом современных образцов, а не личным выбором стрелка.

              Собственно, в этом долгое время и заключалась проблема российских силовых структур.

              Единственной доступной винтовкой была СВД, которая на момент своего появления несколько десятилетий назад была прекрасным оружием, но теперь представляет собой не слишком комфортную винтовку для метких стрелков. В 2000-х эффективная дальность огня в мире выросла в разы. И хотя в СССР, а потом в России были редкие образцы крупнокалиберных винтовок типа КСВК, однако насыщенность этими образцами в силовых структурах была крайне низкой.

              Ситуация стала активно меняться в 2010-х годах. Тут, как и часто бывает, помогла частная инициатива. В 2003 году братья Лобаевы основывают оружейную компанию «Царь-Пушка». Спустя несколько лет появляется снайперская винтовка Лобаева, которая стала родоначальницей целой линейки высокоточных винтовок. Из-за своих высоких качеств винтовки Лобаева начали замечать в рядах подразделений специального назначения России еще на рубеже 2010-х годов.

              Российский феномен

              Может показаться странным, что небольших оружейных компаний становится в России все больше, винтовок выпускают они много, и это на фоне минимальных контрактов с российскими силовыми структурами. На что же они живут ?

              Но объяснить это легко. Почти все небольшие российские оружейные компании экспортируют свою продукцию за рубеж - и там она пользуется большим спросом. Например компания ООО «Промтехнология», которая выпускает оружие под известным брендом «Orsis», помимо поставки небольших партий в подразделения специального назначения России имеет огромную прибыль от продажи спортивных и охотничьих винтовок  в Европу и США.

              Помимо экспорта прибыль приносит и внутрироссийсий гражданский рынок оружия. Дело в том, что большинство наших оружейных компаний, зная о медленной скорости изменений армейского подхода, в последние десять лет стали ориентироваться больше на гражданских стрелков. На это повлияло и развитие снайпинга, практической стрельбы, появление многочисленных оружейных клубов, соревнований и тд. Тот же Концерн Калашников каждый год представляет новое снайперское оружие с упором на гражданский рынок. Растет количество стрельбищ и тиров. Многие тиры помимо спортсменов стали привлекать обычных людей для развлекательной стрельбы, что стало серьезным источником дохода.

              Появилось множество небольших оружейных компаний, как ТехКрим, Завод «Молот» и др. ТехКрим сейчас производит многие западные образцы оружия, переделывая их так, чтобы они не конфликтовали с нашим оружейным законодательством. При этом они не ограничиваются созданием только лишь оружия. Создаются также и новые патроны, чтобы улучшить кучность гражданского оружия.

              Расширение производства боеприпасов, кстати, стало, возможно, одной из главных причин увеличения количества гражданских стрелков и популяризации стрельбы как таковой. Стрельба из крупнокалиберных винтовок дело дорогое. Не столько даже из-за высоких цен на оружие, сколько из-за высоких цен на боеприпасы. Новые патроны, созданные все теми же небольшими компаниями, увеличили доступность патронов, что в свою очередь снизило цену одной поездки на стрельбище.

              Однако главной причиной роста производства высокоточных винтовок в целом стали оружейные законы России. У многих превалирует ошибочное мнение, что оружие в нашей стране запрещено, когда например в США все разрешено. На самом деле оружие в России разрешено, но не все.

              У нас нельзя владеть короткоствольным огнестрельным оружием — пистолетами. Однако никто не запрещает оформить разрешение в полиции и приобрести винтовку. Да, сначала придется пять лет владеть гладкоствольным оружием, но после можно приобрести самые дальнобойные варианты. В итоге сложилась очень странная ситуация, когда пистолеты нельзя, а высокоточное оружие можно.

              Из этого положения вытекает особая российская культура гражданского оружия. В России создаются снайперские винтовки на уровне или даже выше уровня лучших зарубежных образцов, но почти вся стрелковая культура России вышла из охотничьих кругов, а не из военных, как в США. Да, мы любим нашу армию и много про нее говорим, но сложилась именно такая парадоксальная ситуация. Именно поэтому в США, где законы на оружие в целом либеральнее, и где больше присутствует культ пистолета и оружия для самообороны, проигрывают России в винтовках, где стреляют либо для охоты, либо для рекордов.

              На наши дни ситуация такая, что высокоточное оружие используют только отряды специального назначения некоторых силовых структур, а также гражданские лица. Но в Вооруженных силах ситуация, по ряду свидетельств, в этом смысле со времен чеченских кампаний поменялась не слишком существенно. Основным снайперским оружием все так же является СВД. По крайней мере, если речь идет о тех, кто проходит срочную службу в вооруженных силах.

              Однако эту ситуацию активно пытаются изменить. В 2016 году Концерн Калашникова представил самозарядную винтовку СВК. Данной винтовкой собирались заменить СВД в рядах армии, однако спустя годы эта винтовка так и не попала в руки бойцам. В России существует большое количество отличных экземпляров снайперского оружия, однако с поставками в армию ситуация выглядит пока не слишком оптимистичной.

              ***

              Остается ответить на главный вопрос - зачем вообще нужна винтовка, способная поражать цели на дистанции в семь тысяч метров (даже если ее действительно возможно создать)? Стоит понимать, что такое расстояние нужно для стрельбы на рекорды, а не для боевых действий. Да, на такие дистанции даже танки не стреляют. Однако повышая рекордную дальность винтовки, повышается также дальность уверенного поражения противника для не особо подготовленных стрелков. И, пожалуй, это самое главное для такого рода оружия.


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