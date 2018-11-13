Американские СМИ рассказали о разработке в России гиперзвуковых пуль

В России могут начать производить гиперзвуковые патроны, однако их применение останется узкоспециализированным, сообщает американское издание The National Interest.

Начальная скорость этих снарядов может достигнуть 2 тыс. метров в секунду, пишет The National Interest. Стоит отметить, что начальная скорость пули из снайперской винтовки Драгунова – 830 метров в секунду.

Снайперы, использующие российские гиперзвуковые патроны, смогут избежать многих неудобств и исключить множество негативных факторов, которые приходится учитывать при стрельбе обычными пулями.

Издание со ссылкой на интервью президента Ассоциации ветеранов «Альфа» Сергея Гончарова добавляет, что при этом у оружия могут появиться новые недостатки: слишком большой вес, излишний шум и повышенная изнашиваемость.

Также уточняется, что в патронах будет использоваться детонирующее вещество, состав которого держится в секрете.

В статье американского издания речь идет о разработке основателя и главного конструктора оружейной компании lobaev Arms Владислава Лобаева.

«Мы плотно изучаем эту тему. Думаю, при определенной господдержке [Lobaev Arms] уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полета пули две тысячи метров секунду. Это уже гиперзвук», – заявлял Лобаев в сентябре 2018 года.