В России начали разработку гиперзвуковых патронов для винтовок

За год в России могут создать патроны для снайперских винтовок с гиперзвуковой начальной скоростью, сообщил основатель и главный конструктор оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы плотно изучаем эту тему. Думаю, при определенной господдержке уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полета пули две тысячи метров секунду. Это уже гиперзвук», – цитирует Лобаева РИА «Новости».

Патроны, по его словам, будут начинены не порохом, а детонирующими химическими веществами особого состава.

Лобаев отметил, что новые патроны позволят снайперам выйти на новый уровень дальности и настильности прицельного огня.

Сейчас начальная скорость пули у большинства снайперских винтовок составляет 1200 метров в секунду.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поставил задачу начать разработку новых видов вооружения.

В августе новейшие снайперские винтовки «Точность»начали поступать в Росгвардию.