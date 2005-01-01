Путин поручил разработать новые виды вооружения

Президент России Владимир Путин поставил задачу начать разработку новых видов вооружения.

«Ключевой вопрос нашей повестки – это формирование очередной перспективной государственной программы вооружений, к реализации действующей программы – она рассчитана до 2027 года – мы приступили в этом году, в ней учтены современные тенденции развития современной техники, развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике», – передает слова Путина ТАСС.

На заседании ВПК в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке он отметил, что войска по итогам реализации госпрограммы вооружения «должны поступить новейшие образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги». Он упомянул, в частности, ракетный комплекс «Сармат», истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе «Армата», ЗРС С-500 и подводную лодку проекта 677.

«Между тем нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработки и выпуск перспективных образцов оружейной техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящее десятилетие», – сказал президент.

Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна «Калашников» и пострелял из винтовки СВЧ-308.

Путину показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Президент после осмотра галереи произвел пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров, попав в нее более половины раз.

Напомним, что в марте Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию рассказал о новых российских системах вооружения: новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».